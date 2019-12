Dansk kendispar ramt af stor sorg

'Vild med dans'-stjernen Michael Olesen og hans kæreste, den tidligere model Joan Divine, er i øjeblikket i stor sorg, efter de endnu en gang har mistet deres ufødte barn.

Det fortæller Joan Divine i et ærligt indlæg på sin blog.

Parret er lige nu på ferie i Thailand. En ferie, som dog var tæt på ikke at blive til noget, da parret fandt ud af, at Joan Divine havde haft en spontan abort.

'Thailand turen skulle ha' været en helt anden tur, vi skulle nemlig ha' været 12 uger henne med en lille spire i min mave. Men sådan blev det desværre ikke, da jeg var til scanning lidt over uge syv, kunne man desværre se, at vores mirakel var smuttet alt for tidligt over på den anden side i uge seks ca', skriver hun blandt andet på sin blog.

Parret har længe været åbne om, at de har været igennem mange forsøg med fertilitetsbehandling, som på mange måder har været opslidende for dem, fordi de har oplevet flere spontane aborter.

'Det er slet ikke til at bære, og der er ingen ord for den smerte, vi gennemgår. Dette er 3. gang, vi er gravide sammen, og alle gange er graviditeten gået til grunde', skriver Joan videre.

Til Ekstra Bladet oplyser Joan Divine, at parret lige nu ikke har flere kommentarer til aborten, da de fortsat kæmper med sorgen.

'Jeg græder, fordi livet er uretfærdigt. Jeg græder, fordi der ikke er nogen forklaring på, hvorfor det ikke kan lykkes. Jeg græder fordi jeg hader min krop, fordi den ikke 'virker'. Jeg græder fordi tiden er ved at 'løbe' fra mig. Jeg græder, fordi vores forhold hele tiden er i sorg, og til tider svært at holde samme på', skriver Joan Divine videre på bloggen.

Joan Divine og Michael Olesen har tidligere været meget åbne om deres kamp for at blive forældre. Foto: Mogens Flindt

Gav op

For et par måneder siden fortalte Joan Divine på sin blog, at hendes krop ikke kunne holde til mere efter syv år i fertilitetsbehandling, og at de derfor efterhånden har opgivet drømmen om at blive forældre.

'Jeg har ikke flere tårer tilbage, jeg ikke flere kræfter tilbage, jeg må give op. Bare dette ord lyder forkert i mine ører, men det er det rigtige at gøre. Jeg kan ikke blive ved med at udsætte min krop for alle de hormoner, jeg føler ikke, jeg kender mig selv eller min krop mere... Alt det jeg har budt den de sidste syv år, er ikke bliver til mit allerhøjeste ønske, nemlig at blive Mor...'

Over for Ekstra Bladet uddybede hun den svære beslutning.

- Jeg tror, vi er ved en skillevej, hvor det er for hårdt for forholdet at blive ved. Det kan det simpelthen ikke holde til, sagde hun i den forbindelse.

- Vi er et sted nu, hvor det simpelthen er for hårdt. Jeg tror, der er grænser for, hvor mange nederlag, man kan klare, tilføjede hun.

Joan Divine og Michael Olesen har dannet par siden 2013.