Dansk kendispar sælger huset på rekordtid

To dage.

Mere betænkningstid skulle der ikke til, før køberne skrev under på købsaftalen på Silas Bjerregaards og Cecilie Lassens hus i Helsingør.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den mere end 200 kvadratmeter store villa kom på markedet i november sidste år for 4.595.000 kroner: 48 timer og et afslag på 160.000 kroner efter var det solgt.

Parret købte selv det arkitektegnede 50’er hus med syv værelser for 3,5 millioner kroner i sommeren 2018. Men her halvandet år efter kan de altså vinke farvel til adressen i Helsingør med en gevinst på lige under én million kroner.

Det var ikke lang tid musikerens og balletdanserens hus nåede at tilbringe udbudt til salg på det offentlige danske boligmarked, men en salgstid på to dage er da heller ikke normen i den nordsjællandske kystby.

Ifølge tal fra Boliga.dk tog det i 2019 i gennemsnit 119 dage at sælge en villa i Helsingør Kommune.

Vil tættere på København

Hvad det næste boligeventyr bliver, melder historien ikke noget om. Dog fortalte parret til Ekstra Bladet, da huset blev udbudt til salg, at de flyttede for at komme tættere på arbejdet i København.

- Vi har været super glade for at bo i Helsingør, men har brug for at være tættere på arbejde i København for at få hverdagen som småbørnsfamilie til at hænge sammen, skrev Silas Bjerregaard og Cecilie Lassen i en fælles besked.

Silas Bjerregaard Lassen var tidligere forsanger i det danske band Turboweekend og har derudover deltaget i det populære tv-program Toppen af Poppen på TV2.

I 2016 giftede han sig med balletdanser, skuespiller og model Cecilie Lassen, som har danset for den Kongelige Ballet. Sidenhen har hun blandt andet været dommer i tv-programmerne Danmark Har Talent og Danmarks Næste Topmodel.

