Dansk kendispar sælger lejligheden med stor rabat

Louis Samson og Sarah-Sofie Torp Boussnina-Myhre kan nu juble over, at de har solgt deres hjem på Vesterbro

Efter tre måneder på boligmarkedet kan det kunstneriske par Louis Samson og Sarah-Sofie Torp Boussnina-Myhre begynde at folde flyttekasserne og så småt sige farvel til hjemmet på Vesterbro.

Parrets 90 kvadratmeter store lejlighed i den københavnske bydel ikke langt fra Hovedbanegården er nemlig blevet solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

De nye ejere har lagt 4,15 millioner kroner for at overtage nøglerne til de to værelser, der ligger i en klassisk lejlighedsejendom fra 1872.

Det betyder, at Julias Moon-musikeren og 'Lærkevej'-skuespillerinden endte med at give lidt rabat i handlen: den sidste udbudspris lå nemlig på 4.395.000 kroner og altså 245.000 kroner højere end det endelige hammerslag.

På trods af afslag har parret dog fået mere for lejligheden end de 3.525.00 kroner, de gav for den ved en familieoverdragelse i 2016.

Her ses parret på den røde løber til gallapremiere på 'Star Wars: The Force Awakens'. Foto: Jakob Jørgensen

Over gennemsnittet i dyrt område

Louis Samson Myhre - der har forkælet danskernes øregange som forsanger i det hedengangne band Julias Moon - blev gift med 'Fasandræberne'-skuespillerinden Sarah-Sofie Torp Boussnina-Myhre i 2016 - samme år hvor de overtog lejligheden på Vesterbro.

Selvom parret altså nu siger farvel til deres første hjem som ægtepar, kan de glæde sig over at have fået 46.100 kroner for hver af de 90 kvadratmeter i københavnerlejligheden - hvilket ifølge tal fra Boliga.dk er en smule mere end gennemsnittet for bydelen.

På Vesterbro gav sidste års købere omkring 44.700 kroner pr. ejerlejlighedskvadratmeter (Boliga.dk har udregnet den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på ejerlejligheder solgt i hele 2019 fordelt på postdistrikter, red.), og dermed har området nogle af landets allerhøjeste salgspriser.

København V er således kun overgået af Nordhavn, København K, Frederiksberg C og Hellerup, hvor en ejerlejlighedskvadratmeter kostede mellem 46.000 og 54.500 kroner.

Sarah-Sofie Torp Boussnina-Myhre har udover tv-serien 'Lærkevej' og filmatiseringen af Jussi Adler-Olsens anden roman om Afdeling Q også optrådt i blandt andet '1864' og 'Broen'.

Julias Moon og Louis Samson Myhre er nok især kendt for monsterhittet 'Lipstick Lies'. Gruppen gik i opløsning i 2016.

