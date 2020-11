Dansk kendispar skal giftes

Mens 2020 for mange bliver et år, man ikke kommer til at huske for meget positivt, så forholder det sig anderledes for 25-årige Jasmin Melina Rendbæk og Fredrik Schilling, 31.

I slutningen af oktober fortalte de, at de ventede barn nummer to til foråret, og lørdag aften fik de så noget nyt at glæde sig over. De skal nemlig også giftes.

'Verdens største JA,' skriver den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager på Instagram, hvor hun har delt et billede af forlovelsesringen.

'Happy wife, happy life? Det må tiden vise. Hun sagde heldigvis JA,' skriver Fredrik Schilling, der til daglig spiller i Århus Håndbold, på Instagram og afslører dermed, at det var ham, der var på knæ for kæresten.

Dansk kendispar venter barn nummer to

Fredrik Schilling (med nummer 31) spiller for Århus Håndbold. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

Parret stod frem som kærester i slutningen af 2017 og flyttede få måneder senere sammen. I august 2018 kom datteren Luna så til verden, og den nu toårige pige kan nu glæde sig til at skulle være storesøster til foråret.

Mens hele familien går og venter på, at det fjerde medlem kommer til verden, kan bryllupsplanlægningen altså også så småt gå i gang.

Jasmin Melina Rendbæk medvirkede i den 13. sæson af 'Paradise Hotel', hvor hun gjorde sig positivt bemærket og snuppede den fornemme titel som 'Miss Paradise'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den tidligere realitydeltager, men det har endnu ikke været muligt.