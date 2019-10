Dansk kendispar venter barn

- Det er så dejligt. Så skønt og nu kan vi endelig råbe det ud til hele verden!

Sådan siger skuespilleren Mads Madsen, der venter sit første barn med den tidligere skiløber og 'Vild med dans'-deltager Laila Friis-Salling.

Parret har kendt til den lille spire i hendes mave i nogle uger, men først i dag tør de dele nyheden offentligt.

- Det er mange uger siden, vi fandt ud af det, men først i dag har vi været til nakkefoldskanning, så nu kan vi sige det højt, siger den 34-årige vordende mor til Ekstra Bladet.

Den nærmeste familie har kendt til graviditeten i noget tid, selvom Laila Friis-Salling let ville kunnet have skjule den.

- Jeg har det meget godt. Ikke noget med kvalme eller noget. Jeg er faktisk lidt skuffet, for jeg har ikke fået den der lyst til alt muligt mærkeligt mad, som alle ellers taler om, griner hun.

Laila Friis-Salling, der sidste år deltog i 'Vild med dans', og Mads Madsen har dannet par i knap et år.

Se også: 'Vild med dans'-deltager forelsket: Scorer Rikke Gøranssons eks

- Vi har været sammen siden 4. december, siger Laila Friis-Salling og fortæller, at parret endnu ikke deler adresse.

Men det kommer de til, inden barnet kommer til verden, forsikrer Mads Madsen.

- Det hele er planlagt - også barnet. Selvom der er mange måde at bo og organisere sig på i en familie i dag, så er jeg til at være helt tæt på mit barn og min kæreste, siger han og fortsætter.

- Både Laila og jeg er rigtig familiemennesker. Vi elsker at deltage i familiearrangementer og har stærke bånd med vores familier. For os begge kommer familien før alt andet, og derfor bliver det fantastisk at starte sin egen familie, siger Mads Madsen.

Parrets lille guldklump kommer til verden i maj.