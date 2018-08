Dansk komiker afslører: Dater 18 år yngre kvinde

Det var en glad Andreas Bo, som Ekstra Bladet torsdag aften mødte på den røde løber til Zulu Comedy Galla i Operaen i København.

Her havde han nemlig selskab af en smuk, ung kvinde - 33-årige Katrine Wadil, der til daglig arbejder som designer.

51-årige Andreas Bo var dog lidt forsigtig med at sætte et mærkat på deres forhold, da Ekstra Bladet spurgte, hvorvidt de to var kærester.

- Vi har glemt at få diskuteret færdigt, om vi er kærester, inden vi er troppet op her i aften. Men vi dater, det er ikke forkert at sige. Vi har kendt hinanden i to år. Vi har været ude at rejse sammen og alt muligt, og så spurgte jeg Katrine, om hun ville med mig her i aften, og det ville hun så gerne, sagde Andreas Bo til Ekstra Bladet med et smil.

Her ses Andreas Bo med sin nye flamme. Foto: Mogens Flindt

Kendt hinanden længe

Selvom parret ikke er mødt op på den røde løber sammen før, så fortalte Andreas Bo, at de har kendt hinanden i flere år.

- Vi har kendt hinanden i to år, og man kan også sige, at vi har været sammen i den tid. I starten var vi venner, og så har det udviklet sig. Man starter jo med at være venner. Det er ikke sådan, at man ringer op og siger: 'hvad så? Du ser sød ud' og så bang bang bang, men vi mødte hinanden igennem en fælles bekendt, og så gik det derfra, sagde Andreas Bo med et grin.

Katrine Wadil har to børn fra et tidligere forhold, og dem har Andreas Bo brugt meget tid sammen med allerede.

- Jeg er glad for børn. De er søde. Jeg har mødt børnene mange gange. Jeg har kørt de børn i skole mange gange og kender dem godt. Jeg har også mødt Katrines familie, men af en eller anden grund har hun ikke været med til fest hos min familie endnu.

Slapper af

Og de to turtelduer får masser af tid til hinanden i øjeblikket. Andreas Bo tager nemlig en pause fra arbejdet.

- Jeg laver ikke særlig meget lige for tiden. Jeg synes, at jeg havde arbejdet for meget, så jeg har besluttet mig for at holde lidt fri. Jeg går bare og laver lidt soloshows og hygger mig og finder ud af, hvad jeg skal. Jeg slapper af. Jeg arbejder selvfølgelig, men jeg er ikke i gang med en forestilling eller noget. Så der er ikke konkrete planer om nye projekter.

Andreas Bo har tidligere dannet par med Mascha Vang, men kærligheden mellem dem holdt ikke, og de gik fra hinanden i 2015.

Før forholdet med Mascha Vang var han gift med Fie Tange. Sammen har de børnene Anton og Emma.

