Dansk komiker afslører stor nyhed

Den danske komiker Nikolaj Stokholm er blevet far for første gang.

Det afslører han på sin Instagram-profil.

Her fortæller 30-årige Stokholm ligeledes, at han som konsekvens af familieforøgelsen har været nødt til at rykke to shows i Rødovre, som skulle have fundet sted 20. februar.

'4,5 kilos ren kærlighed landede i vores arme for knap en uge siden i form af vores elskede Osvald. P.S. Undskyld til Rødovre for at måtte rykke de to shows. Men mussemor havde brug for mig,' skriver Nikolaj Stockholm til et billede på Instagram, hvor han står med sin lille søn, der har fået navnet Osvald.

Den lille ny kom til verden for en uge siden. Foto: Stine Tidsvilde

Nikolaj Stokholm og hans kone, Isabella, mødte hinanden første gang i 2013, og tre år senere blev de gift.

- Blandt skistøvler, fulde gymnasieelever og rasende dørmænd stod hun der pludselig. Hende, der med ét bliver centrum for hele rummet. Det var hende, der skulle blive centrum for hele mit fremtidige liv, har Nikolaj Stokholm tidligere skrevet i en klumme på Christiane Schaumburg-Müllers online livsstilsunivers, chrichri.dk.

Nu kan parret så også kalde sig forældre for første gang.

