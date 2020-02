Dansk komiker afslører stor nyhed

Karsten Green bliver far for anden gang til sommer

Karsten Green og hans kone, Vesna, glæder sig i øjeblikket til, at tre bliver til fire i hjemmet.

Ægteparret bliver nemlig forældre igen senere i år. Det stod klart, da de torsdag aften dukkede op på den røde løber til Zulu Awards.

Her var Karsten Green i hopla, da Ekstra Bladet ønskede parret tillykke.

- Hvad siger du tillykke med? At min kærester er blevet lidt tyk - eller at du regner med, at der er en baby? Det er godt nok farligt at sige sådan noget, lød det grinende fra komikeren, inden han dog indrømmede, at den er god nok.

- Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Det bliver en dejlig sommerbaby. Det er nummer to, så det bliver skønt, fortalte Karsten Green.

41-årige Karsten Green og Vesna, der fylder 35 næste måned, har i forvejen en datter på snart fire år, og det er endnu en pige, der kommer til verden senere i 2020.

- Jeg holder mig til piger i mit liv, og det er jo dejligt. Kommer der en mand ind, kommer der også en mand ud. Men denne gang har det altså kun været piger hele vejen igennem. Vi glæder os. Det er også meget billigere. Vi har jo alt tøjet og sådan noget, så det er helt perfekt, griner han.

Karsten Green havde sin gravide kone, Vesna, med til Zulu Awards. Foto: Anthon Unger

Den sidste ... måske

Når datteren til sommer kommer til verden, bliver det formentlig sidste gang, at Vesna skal gennemgå en graviditet.

- Det er svært at sige. Jeg tror, vi er meget enige om, at det er den sidste, men man ved jo aldrig, siger Karsten Green, som bliver bakket op af konen:

- Lige nu er vi i hvert fald meget enige om det, fortæller Vesna.

- Nu er vi også i en periode, hvor det er hårdt med den første, der er ved at blive meget selvstændig og ejer lejligheden. Nu kommer der én til af dem, og så har jeg jo tre kvinder i hjemmet, der kommer til at bestemme det hele. Vi er enige om, at det er den sidste ... på nuværende tidspunkt. Så må vi se senere, fortsætter Karsten Green.

Dermed vil komikerens køn forblive i undertal i hjemmet, hvis planen holder. Men det har han det helt fint med.

- Begge dele havde været fint med mig, men en lille del af mit hjerte håbede på en datter til. Så ved jeg, hvad jeg går ind til, for den første blev jo helt perfekt. Hun er så sød, og hvis den nye minder om hende, så er alt jo perfekt.

- Jeg er også bange for, at hvis jeg får en dreng, så bliver han ligesom mig, slutter han af med et grin.

