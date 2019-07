Dansk komiker er blevet gift

Komikeren Simon Talbot har fået papir på kæresten gennem fem år, skuespilleren Katrine Køhler.

Lørdag eftermiddag blev parret viet ved vandet med efterfølgende fest på Hotel Vejlefjord.

Det fremgår af flere såkaldte stories på Instagram, som deres venner og familie har delt fra dagen.

Hun græd

Parret fandt sammen i slutningen af 2013 og blev forlovet i 2017.

'Hun sagde ja! Eller, hun græd i hvert fald, så jeg tager det som et ja. Jubiiii', skrev den 33-årige Simon Talbot på Instagram.

Se også: Talbot scorer babe

Han og kæresten har dog kendt hinanden endnu længere tid.

De har dog kendt hinanden endnu længere, har de fortalt til Ekstra Bladet.

- Vi har været kærester et halvt år. Men vi har kendt hinanden i fem år, lød det i 2014.

Talbot og kæresten forlader Danmark: Jager succes, men frygter fiasko

I 2017 rejste parret til Los Angeles, hvor Talbot forsøgte at slå igennem som komiker.

- Her i Danmark skal jeg nærmest undskylde mine ambitioner om at ville prøve at slå igennem i USA. For amerikanere er det bare amazing at gå efter sin drøm, fortalte han efter et halvt års tid i Guds eget land.

Simon Talbot blev kendt i 'Comedy Fight Club' fra 2007. Siden har han lavet flere oneman-shows og medvirket i en række tv-programmet. Derudover har han været vært for TV2 Zulu-programmet 'Bingo Banko'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Simon Talbot til brylluppet.