Dansk komiker forlovet på Maui

I sommer afslørede Tobias Dybvad, at han var blevet forelsket, og i slutningen af august viste den 37-årige komiker sin udkårne frem på den røde løber første gang.

- Det er min smukke kæreste Marie, lød det fra Tobias Dybvad, der smilede over hele femøren, da han præsenterede sygeplejersken Marie Schmidt for den fremmødte presse.

For første gang: Kendt komiker viser ny kæreste frem

Nu har det forelskede par taget næste skridt, fremgår det af Dybvads Facebook-profil.

'Jeg kan bekræfte, at jeg friede 2. juledag, en smuk morgen på Maui, og at hun sagde ja', skriver en glad Dybvad i en sms til Ekstra Bladet.

Han og kæresten er stadig på ferie på Hawaii og har endnu ikke lagt planer for, hvornår den store dag skal finde sted.

'Vi aner ikke hvor og hvornår, vi skal giftes - vi er bare skide glade og forelskede', tilføjer han om den glædelige begivenheden.

Det er blot et år siden, at Dybvad erklærede, at han gerne ville finde en kæreste i forbindelse med sit show 'Fasser partner'.

– Bare det at sige det højt – 'jeg vil gerne have en kæreste' – både over for mig selv og over for et publikum, det er sjovt, for jeg har altid selv syntes, det var en lidt desperat udmelding. Man kan hurtigt komme til at lyde, som om man bare gerne vil ha' en eller anden. Og det gør det til et sjovt emne at tale om på scenen, forklarede komikeren til Alt for damerne om sin kærestemission, der altså må siges at være lykkedes til fulde.

Anmeldt

Midt i forelskelsen og lykken havnede Tobias Dybvad i efteråret i noget af en modvind, da han blev politianmeldt for overtrædelse af dyreværnsloven.

I et indslag i TV2 Zulu-programmet 'Dybvaaaaad' fra gågaden i Nykøbing Falster havde komikeren sin arm inde i bagenden på en kvie, og det faldt Veganerpartiet for brystet.

- Normalt må man jo gerne gøre det, Tobias Dybvad gør for at inseminere en ko, men man må ikke føre sin arm op i en ko for underholdningens skyld, for at tjene penge på det, eller få en eller anden form for seksuel nydelse ud af det, sagde Troels Bergstrøm, der er medlem af Veganerpartiet..

Se også: Havde armen oppe i ko på TV: Nu er komiker politianmeldt

Tobias Dybvad kommenterede ikke selv anmeldelsen, men redaktør på TV2 Zulu, Ole Skjødt, skrev i en mail til Ekstra Bladet, at Zulu beklagede at indslaget havde stødt så mange mennesker, at de så med alvor på politianmeldelsen.