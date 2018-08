Dansk komiker gift med 20 år yngre kvinde

Den danske komiker og filminstruktør Mikael Wulff er blevet gift med sin 20 år yngre kæreste, den 25-årige model og kunstner Xenia Emily.

Det skriver begge parter på deres Instragram-profiler.

Brylluppet fandt sted 10. august, og både festen og vielsen blev holdt på Helenekilde Badehotel, der er ejet af tidligere balletdanser Alexander Kølpin.

At dømme ud fra beskrivelser på de sociale medier havde parret et fantastisk bryllup.

'Fredag d. 10 August 2018 blev jeg gift med Xenia Emily. Det var helt ligesom på film. Altså gode film. Lykkelige film. Film med et positivt budskab. Det jeg vil sige er: Det var en af de smukke dage i livet. Tak til alle gæsterne og tak til mig selv og Xenia for at have mødt hinanden', skriver Mikael Wulff til et billede af ham og bruden, der til brylluppet var klædt i en smuk, utraditionel kjole i guld.

Du kan se billedet af parret her.

Mikael Wulff er i øjeblikket i gang med optagelserne til tredje sæson af serien 'Perfekte Steder', som sendes på TV2 Zulu. Foto: Ritzau Scanpix

Også Xenia Emily deler på sin Instagram en række rosende ord til sin ægtemand.

'10. august var en meget magisk dag, fordi han fylder mig med kærlighed og grin hver dag, og han har bekræftet, at han vil gøre det resten af mit liv, uanset hvor meget jeg vælger at irritere ham. Det er rimelig specielt. Tak for de dage, du har givet. Tak for de dage, du har lovet at give', skriver Xenia Emily til det samme billede af det lykkelige par.

Kæresten friede

Parret har tidligere fortalt til Se & Hør, at de ikke ville giftes i en kirke, og at deres bryllup langt fra ville blive traditionelt.

Det gik da heller ikke traditionelt til, da det store spørgsmål skulle stilles. Her var det nemlig Xenia Emily, der gik ned på knæ og friede til 45-årige Mikael Wulff.

- Det var faktisk Xenia, der friede. Det er nye tider – stærke kvinder, tøvende mænd, fortalte Mikael Wulff til Se & Hør.

- Man overvejer ligesom: 'Hvad er det, jeg vil, og hvad er det, du vil?'. Og så falder det en ind, når man mærker efter, hvad man egentlig drømmer om og ønsker, der skal ske, forklarede 25-årige Xenia Emily om frieriet.

Det nygifte par har været kærester i fire år.

Mikael Wulff er i øjeblikket aktuel med serien 'Perfekte Steder' på TV2 Zulu, hvor han er instruktør. Optagelserne til seriens tredje sæson er netop nu i gang og vil i den nærmeste fremtid kunne ses på TV2 Zulu.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mikael Wulff og Xenia Emily, men det har ikke været muligt.

