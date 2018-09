Dansk komiker hemmeligt gift

Komikeren og radioværten Heino Hansen kan nu kalde sig ægtemand.

Det afslørede han torsdag aften, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til Zulu Comedy Galla i Operaen i København.

Han er nemlig uden mediernes viden blevet gift med sin kæreste, Cecilia Hansen, som han havde under armen på den røde løber.

- Vi er blevet gift for fem uger siden. Det gik rigtig godt. Vi holdt en stor fest, og den første gik under 22.30, sagde Heino Hansen med et grin og fortsatte.

- Det var en vild fest. Din mormor fik også et chok, da Torben Chris smed tøjet, jokede Heino Hansen henvendt til Cecilia.

Artiklen fortsætter under billedet...

Heino og Cecilia hansen i matchende outfit. Foto: Mogens Flindt

Dejlig fest

Parret var ikke meget for at fortælle for mange detaljer om den store dag, men der herskede alligevel ingen tvivl om, at de havde en skøn bryllupsfest.

- Det var en rigtig dejlig dag. Det kan anbefales til alle, der ikke har fået det gjort. Bare se at gør det. Gift jer, sagde Heino Hansen og grinede.

Parret hviler dog ikke på laurbærrene. De har nemlig allerede gang i et helt særligt projekt.

- Vi prøver at få børn. så det er dejligt. I alle mulige forskellige stillinger, grinede Heino Hansen, inden han forsvandt ind i salen med sin hustru.

Frieri gik galt

Heino Hansen har tidligere fortalt åbent om, at det ikke gik helt efter planen, da han skulle fri til Cecilia Hansen.

Det skete i programmet 'Til middag hos' på TV3.

- Jeg ville fri ude på Islands Brygge (på Amager i København, red.) ved solnedgang, så jeg gik ind på DMI for at se, hvornår solen gik ned. Og så kom vi ud mod Islands Brygge, og lige da jeg tænker, at nu kan jeg godt se, at den er på vej ned, og det passer lige med DMI - og jeg har skrevet en sang - jeg skal synge en sang til hende, sagde komikeren om sin romantiske plan, inden han tilføjede:

- Men så skal hun på toilettet.

Komikeren og kæresten tager efterfølgende hen til det nærliggende kulturhus på Bryggen og stiller sig i kø til toilettet. Og mens kæresten tripper af tissetrang, står Heino Hansen og tripper af ængstelse. For ude foran kulturhuset er den planmæssige solnedgang ved at være overstået.

- Det endte med, at jeg måtte bære hende ud fra toilettet og løbe op og sætte hende, og så sang jeg sangen for hende og friede, og så nåede solen lige at gå ned. Bang. Og så sagde hun 'ja', og så gik der en enkelt (person, red.) forvirret forbi og sagde tillykke, og så var alt perfekt, lød det fra en grinende Heino.

Det hele endte da også godt, og han endte med at få sit ja fra smukke Cecilia, der nu kan kalde sig Hansen.