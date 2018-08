Dansk komiker i grimt uheld

Det var en noget anderledes accessory, som komikeren Linda P havde med sig, da hun gik ned ad den røde løber til Zulu Comedy Galla torsdag aften.

Her var hun nemlig udstyret med et par krykker, efter hun for tre måneder siden kom rigtig galt afsted og forstuvede sin fod.

Hun valgte dog først at gå til lægen for en uges tid siden, selvom hun lige siden uheldet har haft voldsomme smerter.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet på den røde løber.

For første gang: Kendt komiker viser ny kæreste frem

- Jeg er jo lidt af en drengepige. Det skete for tre måneder siden, men først for en uge siden valgte jeg at gå til lægen med det og gøre noget ved det. Her var meldingen så, at min fod var forstuvet, og det har den så været i tre måneder, lød det fra Linda P med et grin.

Artiklen fortsætter under billedet...

Linda P på krykker til Zulu Comedy Galla. På billedet kan man også se, at hendes ene fod er bundet ind. Foto: Mogens Flindt

Faldt ned ad trappe

Her fortalte den garvede komiker også, at det var i mødet med en trappe til Comedy Zoo, at hun kom til skade.

- Det var heldigvis inden, publikum kom. Der faldt jeg ned ad en trappe, og så er min fod jo så blevet forstuvet i den forbindelse. Jeg fortsatte showet, men jeg havde meget ondt. Jeg tænkte så, at det var sommer, og at jeg sgu ikke gad at gå med krykker, når det var 35 grader udenfor. Så jeg ignorerede det indtil for en uge siden, sagde hun med et grin og fortsatte.

Dansk komiker afslører: Dater 18 år yngre kvinde

- Jeg har taget det som en kvinde og taget en masse iprener, og så er jeg gået rundt på den alligevel, hvilket man ikke skal gøre, sagde hun, inden hun forsvandt ind i salen i Operaen i København for at se Zulu Comedy Galla.