Dansk komiker i krig med top-politiker

Bølgerne kan nogle gange gå højt på Twitter,, og det var netop, hvad de gjorde tirsdag aften mellem komikeren Lasse Rimmer og Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.

Lasse Rimmer har gennem en række tweets kritiseret regeringen for at have brudt grundloven i forbindelse med masseaflivningen af mink i Danmark.

Det fik Jesper Petersen til at forsvare sig i et tweet, hvor han ikke er tilfreds med komikerens retorik.

'I Tyskland kalder AFD Merkel for "corona-diktator". Herhjemme har vi Marcus Knuth og Lasse Rimmer med flere til at tage debatten til et helt urimeligt, usagligt og aggressivt toneleje. Vi er i en pandemi. Lad os holde sagligheden og højne niveauet - står vi os bedst ved.'

Et tweet, der er blevet liket og delt af flere ministre og partifæller.

I et længere opslag på Facebook svarer Lasse Rimmer igen. Han mener ikke, at han som almindelig borger skal angribes på den måde af en politiker.

'I dag skrev Jesper Petersen noget på Twitter. Dels om Marcus Knuth. Fair nok. Knuth er politiker. Han har valgt uniformen, han har frivilligt indtaget slagmarken. Han må forvente at være i skudlinjen. Men Jesper Petersen skriver samtidig om mig. Personligt.'

Det førte til en længere debat på Twitter, Lasse Rimmer mener, at han er blevet sammenlignet med tyske højreradikale politikere, men Jesper Petersen blot mener, at han svarer på Lasse Rimmers kritiske kommentarer, om at der er fascistiske tilstande i tilstande i Danmark.

Også netop det, at flere partifæller, spindoktorer og ministre har reageret på og delt Jesper Petersens opslag er ifølge Lasse Rimmer et udtryk for en partistrategi i Socialdemokratiet, hvor fokus bliver flyttet fuldstændig væk fra regeringens overtrædelse af grundloven.

I Facebook-opslaget skriver Lasse Rimmer, at han godt kan forstå strategien, som han sammenligner med, at Jesper Petersen har samlet sig et lille socialdemokratisk tæskehold.

'Det gik stærkt med partistøtten, da Jesper Petersen først havde trykket "send". Det virker næsten koordineret. Et lille, solidt regerings-tæskehold, der altså udpeger mig som en eller anden form for trussel mod Den Gode Samtale.'

Lasse Rimmer oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar Jesper Petersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

