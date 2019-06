Dansk komiker: Jeg er ikke et ungt menneske

– Hvordan har det været at lave endnu en sæson af 'Perfekte Steder'?

– En fornøjelse. Vi optog sidste sommer, hvor det var mirakuløst vejr til at skyde en serie, der skal foregå en mirakuløs sommer. Projektet har fra starten været båret af stor lyst og glæde. Det skulle både være positivt at se og lave. For mig har det været en af de mest lyksalige arbejdsoplevelser, jeg har haft.

– Serien er blevet rigtig godt modtaget – hvorfor tror du?

– Vi havde en idé om, at mange af de danske fiktions-serier, der bliver lavet, egentlig altid er lidt nederen.

– Hvad mener du med det?

– Det handler tit om mennesker, der har utrolig store problemer. Alt bliver optaget i blindgyder, og det er altid regnvejr og gråt. Idéen med det her var at lave noget, der rummede lys og håb. Selvfølgelig er ‘Perfekte Steder’ et drama, men egentlig er det en serie, der skal hylde, at livet faktisk godt kan være berusende. Det tror jeg, mange har lyst til at se en gang imellem.

Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix

– Hvordan har det været at stå bag kameraet?

– I sig selv har det kun været fuldt ud på sin plads, da det er en dramaserie om unge mennesker. Jeg er komiker og ikke et ungt menneske, så det var ikke noget, jeg overvejede. Men det har været nyt at lave noget, der ikke skulle være sjovt. At være skaber af noget. Det har været meget inspirerende og stimulerende, og det kommer jeg til at gøre meget mere.

– Du har selv sagt, at serien startede som et personligt projekt – hvordan?

– I alle de parforhold, jeg har været følelsesmæssigt involveret i, inklusive mit ægteskab, er forelskelsen altid startet i juni, juli eller august. Meget af den stemning, vi havde i sæson et, var nok min egen drøm om, hvad romantik er. Det var på en måde ret personligt.

I den nærmeste fremtid vil Michael Wulff koncentrere sig om den animerede komedie ‘Mugge og Vejfesten’, som han laver i samarbejde med sin makker Anders Morgenthaler.

– Mange kender dig jo som komiker – er du helt færdig med det?

– Det er jeg ikke. Jeg laver eksempelvis stadig masser af Wulffmorgenthaler-projekter. Men ‘Perfekte Steder’ har åbnet for, at min professionelle løbebane kan rumme en masse andre ting. Da jeg var 22 år og brugte al min tid på at stå på scenen og fortælle vittigheder, troede jeg måske ikke, det var muligt. Ingenting er udelukket i mit liv fremover.

– Hvad skal du lave det næste stykke tid?

– Jeg skal fokusere på, at Wulffmorgenthalers animerede komedie ‘Mugge og Vejfesten’ bliver helt færdig. Den har premiere i biograferne til september og bliver forhåbentlig en varm film for hele familien.

‘Perfekte Steder 3’ sendes første gang mandag 27. maj klokken 21.15 på TV 2 Zulu og TV2 Play

Tre jeg selv ka’ li’

1. ’Matador’

Foto: Nordisk Film

– Det er både den bedste komedie– og dramaserie, vi har lavet.

2. ’Riget’

Foto: Henrik Dithmer/DR

– Når Lars von Trier både er genial og sjov, så gider man godt se på det.

3. ’Forbrydelsen’

Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

– Serien, der startede dansk tv-drama.