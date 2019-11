Dansk komiker: - Jeg kan ikke knække den

Det er kun knap et år siden, at Christian Fuhlendorff sidst turnerede land og rige rundt med standup-showet 'Går over i historien', men den produktive komiker er allerede i fuld gang med at skrive sit næste show.

- Jeg kan ikke rigtig knække titlen, men det er også altid den, der tager pisselang tid. Så vælger man en titel, og så ender det med, at man faktisk synes, man skulle have taget noget helt andet, fortæller han til Ekstra Bladet.

Det er ikke meget, Christian Fuhlendorff vil løfte sløret for om sit nye projekt. Der er ikke engang fastsat en premieredato endnu.

- Jeg har ikke travlt. Jeg kunne godt tænke mig bare at lave et godt show, hvor der ikke er for mange restriktioner for, hvad jeg skal snakke om, siger han.

- Nu har jeg lige lavet et show, der handlede om verdenshistorien, så det bestemte ligesom, hvad jeg kunne skrive. Denne her gang kunne jeg godt tænke mig at lave et show, der bare er friskt ud af posen. Ikke noget fastlagt, men bare hvad der lige rør sig i livet.

Back to basics

Uden at sige for meget vil Christian Fuhlendorff dog gerne afsløre, at der bliver tale om klassisk stand up med fed streg under klassisk.

- Da jeg var ny standup-komiker og gik ind og så mine nuværende kollegaer, slog det mig altid, hvor irriterende det var, når de sang en sang eller lavede et digt eller sådan noget. Jeg havde det altid sådan, 'kan du ikke bare fortælle nogle fucking jokes', siger han.

- Det er så gået op for mig, at jeg måske selv er faldet i den fælde sidste gang. Så denne her gang skal vi back to basics, og der trives jeg også bedst. Det andet er ikke forkert, men det er udfordrende på en anden måde, og det gider jeg ikke lige nu.

Først og fremmest skal den populære komiker i hvert fald have fundet en titel til sit nye show.

- Den kommer nok. Den plejer at komme. Ellers vælger jeg bare et eller andet, siger han og tilføjer med et grin:

- Hvis det er titlen på dit show, folk husker, når de går ud af salen, så har du alligevel ikke gjort dit arbejde godt nok.

