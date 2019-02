Dansk komiker siger stop: Mobbet ud af branchen

Den danske komiker, forfatter og debattør Sanne Søndergaard siger snart farvel til stand-up-scenen. For altid.

Det sker på baggrund af, at hun føler sig mobbet og chikaneret i branchen.

Det fortalte hun søndag i et interview med Deadline på DR2.

At tage den beslutning har dog langt fra været lige til for den danske komiker, der har en lang række stand-up shows på cv'et.

- Det er ligesom, hvis man er i et forhold med en person, der begår psykisk vold mod en. Selvom man elsker vedkommende, så kan man jo ikke blive der, for det ødelægger jo en selv. Jeg elsker stand-up, jeg elsker at lave stand-up, jeg elsker mit publikum, men jeg kan ikke være i stand-up branchen, for det gør simpelthen for ondt, siger hun i interviewet.

Ifølge Sanne Søndergaard er hun igennem tiden som stand-upper blevet mødt med kommentarer som 'her lugter af fisse', 'kvinder er ikke sjove', og 'du er her kun, fordi vi to har været i seng sammen'.

Sanne Søndergaard føler sig chikaneret i den danske stand-up branche. Foto: Finn Frandsen

I interviewet med Deadline fortæller Sanne Søndergaard, at hun gentagne gange har sagt fra over for sådanne kommentarer i løbet af sin tid i branchen, men at hun stadig oplever chikane i branchen den dag i dag.

- Jeg har sagt fra mange gange, og det har så gjort, at folk synes, at jeg er en super kælling, siger hun i interviewet og fortsætter:

- En af grundene til, at jeg er en hidsig kønsdebattør, er, at jeg har oplevet så meget sexisme. Jeg har fået at vide utallige gange, at jeg ikke er sjov, fordi jeg er en kvinde. Jeg har fået at vide, at jeg ikke kan komme med på projekter, fordi jeg er en kvinde. Jeg er blevet fyret fra projekter, fordi jeg er en kvinde. Jeg kan ikke få lov til at folde mit talent ud, fordi jeg er en kvinde.

Grimme beskeder

Det er dog ikke kun internt i branchen, at Sanne Søndergaard oplever at blive chikaneret.

På Sanne Søndergaards sociale medier deler hun til tider nogle af de beskeder, hun modtager fra danskerne hjemme i stuerne. Forleden modtog hun en rigtig grim af slagsen.

'Denne feministiske fribløder skulle deporteres ned til negerland. Så kan hun blive blokket ud i alle kroppens åbninger. Det er sikkert hendes våde drøm', lyder det i en besked, som hun Sanne Søndergaard har delt på sine sociale medier.

Sanne Søndergaard lader sig dog ikke skræmme så let og svarer på beskeden med en ironisk tone:

'Jeg tror dog ikke, at vedkommende har fulgt med i mit virke, så ville han vide, at min våde drøm er menstruationskopper til alle kvinder i 3. verdenslande', skriver hun som svar.

Lige nu er Sanne Søndergaard aktuel med sit show 'Kontroltaber', og selvom hun ikke vil lave mere stand-up i fremtiden, vil danskerne kunne opleve hende udtrykke sig på andre måde, forsikrer hun i interviewet med Deadline.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sanne Søndergaard, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.