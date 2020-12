Dansk komikerpar jubler: 'Det allerbedste og største'

Der var gode nyheder fra komikerparret Ane Høgsberg og Lasse Madsen, da de tilbage i august fortalte på Instagram, at de ventede deres første fælles barn.

Ventetiden er nu slut, og i stedet har de fået selskab af en lille søn, der har fået navnet Ebbe. Det fortæller Ane Høgsberg i et opslag på Instagram.

'Af alle de projekter jeg har været med på, er ham her det allerbedste og største. Kære verden, mød Ebbe,' skriver den nybagte mor på Instagram.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ane Høgsberg, der fortæller, at de gerne vil holde tidspunktet for fødslen og sønnens størrelse privat.

'Men jeg kan sige at han er en stor basse på over fire kilo,' skriver hun og fortæller, at det hele er gået helt efter planen.

'Vi har det alle godt og nyder det eneste gode, coronaen har bragt med sig; take out og god tid til hinanden', fortsætter komikeren.

Ane Høgsberg medvirkede i 2017 i TV2-programmet 'Vild med dans', hvor hun sluttede som nummer 11 med Esbern Syhler-Hansen. Året inden var hun blevet kåret som årets talent ved Zulu Comedy Galla.

I slutningen af 2019 blev hun forlovet med Lasse Madsen, der også er komiker og vært på DR Ultra. Han har et barn fra et tidligere forhold, mens det er første gang, Ane Høgsberg kan kalde sig mor.