Dansk kunstner i vild handel

Der var alt andet end masseproducerede standardløsninger med i købet, da kunstneren Tal Rosenzweig - bedre kendt som Tal R - tidligere i år kunne sætte sin autograf nederst på salget af sin 264 kvadratmeter store lejlighed på det indre Østerbro i København.

For lejligheden har Tal R, der blandt andet har været med til at udsmykke Operaen, fået 13,25 millioner kroner. Det gør salget til den dyreste ejerlejlighedshandel, der endnu er indgået i 2020.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Salget har ejendomsmægler Søren Heilesen, der er partner i Claus Borg & Partner, stået for, og i lejlighedens nu tidligere salgsopstilling fra mæglerfirmaet var adressen beskrevet som 'en af de mest attraktive på indre Østerbro'.

Her ses den lækre Østerbro-lejlighed. Foto: Claus Borg & Partner

Ny ejer

Med handlen er det farvel til mere end 15 år på adressen. Første gang, Tal R kunne sætte resten af efternavnet på dørtelefonen, var nemlig ifølge Boliga.dk's oplysninger tilbage i 2004.

Den nye ejer kommer dog næppe - selv når kunstneren er rykket ud - helt udenom det tidligere ejerskab. Et af lejlighedens tre soveværelser er nemlig udsmykket af Tal R., der henover sommeren og efteråret står bag udstillingen ‘Dyr og mennesker’ på Glyptoteket i København.

Tal R's lejlighed ramte oprindeligt markedet til en pris på 15 millioner kroner - men var efter lidt nedjusteringer senest udbudt til salg for 13,5 millioner kroner.

Den endelige salgskvadratmeterpris ender således på lige knap 50.200 kr. - hvilket er meget tæt på gennemsnittet for 2100 København Ø. Her blev lejlighederne sidste år handlet for knap 45.000 kroner pr. kvadratmeter. Det placerede bydelen som landets sjettedyreste sted at købe ejerlejlighed i 2019. Dyrest var det dog i Nordhavn, hvor en gennemsnitlig ejerlejlighedskvadratmeter blev solgt for cirka 54.000 kroner.

Se lejligheden her.

*I opgørelsen er der medtaget tinglyste salg af ejerlejligheder foretaget i 2020 i almindeligt frit salg.