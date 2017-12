Dansk megastjerne med sit livs julegave: - Hun sagde ja

Mange danske kvinder har nok drømt om at være i Julie Lillelunds sko.

Stjernemusikkeren har nemlig friet til sin kæreste - hovedpersonen bag nummeret Flawless, der handler om det moment, hvor den 33-årige kvindebedåre forelskede sig i kæresten, der nu bliver til fru Julie Lillelund Langer.

Mads Langer kunne ikke have valgt en bedre dag, at fri til sin kæreste på end juleaften. Selv mener han i hvert fald, at kærestens ja er den bedste gave, han kunne ønske sig.

Mødt kærligheden

Mads Langer har altid været en følsom type, i hvert fald når det drejer sig om hans musik. Selv har han til ritzau fortalt, hvordan han blev forelsket i sin kommende kone, og at sangen Flawless netop handler om det øjeblik:

- Den er i virkeligheden skrevet ud fra den aften, vi blev kærester, mødte hinanden og vågnede op næste dag og bare havde lyst til, at det skulle fortsætte, fortalte han, før han fortsatte:

- Jeg har mødt kærligheden og er et sted, hvor jeg har det rigtig godt. Jeg tror aldrig, jeg har haft det bedre. Jeg vågner op hver dag og er taknemlig over at dele mit liv sammen med hende, jeg deler det med, så det er det, den sang er skrevet ud fra.