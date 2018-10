Dansk millionærarving sælger endelig: Afslag på millioner

Sussanne Aller har fået solgt sit sommerhus efter to år på markedet - det endte dog med et samlet prisafslag på 4,6 millioner kroner

Der skulle mere end to år og et par prisreguleringer til, før Susanne Aller kunne overstrege til salg-skiltet foran sommerhuset med et SOLGT.

Men nu kan den kendte arving til bladdynastiet Aller begynde at pakke de sidste sommerferie-sager ned fra sit 316 kvadratmeter store sommerhus i Rågeleje-området på Sjællands eksklusive nordkyst.

Handlen af den store fritidsbolig er nemlig netop blevet tinglyst, og prisen er endt på intet mindre end 17,4 millioner kroner, det skriver Boliga.

Dermed har der også helt til sidst været plads til at give et lille afslag. Senest var sommerhuset nemlig udbudt til salg for 19,9 millioner kroner, mens huset oprindeligt ramte det danske boligmarked med en pris på hele 22 millioner kroner.

Guldkysten

Til trods for afslaget kan Susanne Aller dog glæde sig over, at hun har fået en kvadratmeterpris for sit sommerhus-palæ, der er betragteligt højere end gennemsnittet for området.

I 3210 Vejby - som Rågeleje officielt hører under - er sommerhusene i første halvår nemlig i gennemsnit solgt for lige knap 25.900 kroner pr. kvadratmeter, mens Allers fritidskvadratmeter er gået for godt 55.000 kroner pr. styk. Men der er heller ikke taget højde for beliggenheden i absolut første række til havet.

Prisen gør også adressen til et af de dyreste huse, der i år er solgt på det danske feriemarked. Blot ét andet sommerhus er hidtil handlet til en højere pris; et 344 kvadratmeter stort fritidshus i nabobyen Udsholt Strand, der midt på sommeren fik nye ejere for 22,5 millioner kroner.

Der er dog et par kandidater at vælge mellem, hvis man vil nå at slå årsrekorden. For øjeblikket er der udbudt fem sommerhuse til salg, hvor der mindst skal 18 millioner op ad lommen, hvis man vil indstille GPS’en og feriehumøret til en af de eksklusive adresser.

Også her går turen til den samme kyst på Nordsjælland, som Allers nu tidligere sommerresidens har hjemme ved.

