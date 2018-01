Dansk modekonge: Jeg savner alkohol

Modemanden Erik Brandt er gået ind i 2018 som tørlagt, efter han sidste år lagde alkoholen på hylden efter pres fra sine døtre, der lagde et offentligt opslag ud på Facebook med ordene 'min far er alkoholiker'

Men det er ikke nemt. Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til gallapremieren på Per Flys nye film ’Dobbeltspil’.

- Jeg er stået af, jeg kan ikke tåle det mere. Sådan er det. Men jeg savner det, erkendte Erik Brandt.

Erik Brandt: - Det er trist

Han er gået sammen med millionær-vennen Steen Svartzengren og lavet en selvhjælpsgruppe for kendte og mennesker med alkoholproblemer.

De mødes hver onsdag som en slags Anonyme Alkoholikere for kendisser.

- Det går godt. Vi har fået en hel gruppe, hvor vi hjælper folk, der elskede rødvin, hvidvin og elskede at drikke. Jeg vil gerne hjælpe dem, der ikke har kræfter nok til at stå af. Så det gør jeg sammen med Steen Svartzengren, forklarede Erik Brandt.

Erik Brandt havde taget Steen Svartzengren med på den røde løber. Foto: Jonas Olufson

Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det ikke betyder det store, hvor mange penge brugerne har på bankbogen.

- Det er jo ikke fordi, at man skal have en vis sum penge på kontoen for at være med i gruppen. Det kan ligeså vel være malere, kunstnere eller noget helt tredje. Det handler bare om at tiltrække den gruppe af mennesker, som har et navn ude i offentligheden og ikke ved, hvor de skal gå hen, fortalte han sidste år til Ekstra Bladet.

Erik Brandt har selv i årevis kæmpet med et alkoholmisbrug, men sværger at være tørlagt i dag. Og de erfaringer kan han bruge i gruppen.

- Det gælder om at hjælpe. Jeg har haft svært ved at komme ud af det, og jeg vil ikke være kendt som den, der har drukket for meget. Men det har jeg jo i virkeligheden igennem et helt liv. Jeg har bare været nødt til at stå af. Og det viser sig, at der er rigtig mange, der gerne vil stå af, siger han og sætter ord på Erik Brandt i 2018-udgaven.

- Jeg har det dejligt og har haft et godt nytår. Jeg er lykkelig, jeg er glad.