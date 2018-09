Dansk musical-stjerne mor igen

Musical-skuespilleren og sangerinden Julie Steincke er blevet mor for anden gang.

Det meddeler hun på sin Instagram-profil til et billede, hvor babyen, som skal have navnet Felix Sky Lund Steincke, for første gang møder sin to-årige storebror Storm.

41-årige Julie Steincke skriver i opslaget, at lille Felix blev født 11 dage for tidligt, men alt er godt. Hun ankom til Herlev Sygehus kl. 9.00 i går, onsdag. To timer senere kom den lille nye til verden.

En 'drømmefødsel' kalder hun det, og babyen har også alle de rette mål. Vægt 3.310 gram og højden 50 cm.

Personalet på sygehuiset får en varm tak med på vejen.

Far til lille Felix er skuespilleren Henrik Lund, som Julie Steincke betegner som sin 'bedste ven'. Han er også far til Storm.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Julie Steincke, men hun sad midt i amningen og havde ikke tid.

Julie Steincke har spillet store roller i musicals som 'Billy Elliot', 'Shrek' og 'Chicago'. Desuden har hun været dommmer i talentkonkurrencen 'Talent 2008'.

