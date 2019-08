Dansk musiker bekræfter: Kæreste med Aviciis eks

Den danske dj Morten Breum har fået kæreste på. Der er tale om modellen Tereza Kačerová, og selv om hun tidligere har fortalt om forholdet, så er det først nu, at Morten Breum kommenterer romancen, der har vist sig at være en speget en af slagsen.

Gennem årene har Morten Breum nemlig talrige gange varmet publikum op for den afdøde svenske stjerne-dj Tim 'Avicii' Bergling, og det er hans ekskæreste, som danskeren nu kan kalde sin.

I et langt opslag på Instagram fortæller danskeren nu sin side af sagen.

'Nu har jeg noget på sind og hjerte, som jeg er nødt til at fortælle. For et par måneder siden mødte jeg i Los Angeles en fantastisk pige og blev forelsket i hende i det øjeblik, vi mødtes', fortæller danskeren.

'I de sidste par år har jeg levet på farten og arbejdet på min musik, imens jeg levede singlelivet, og det (et forhold, red.) var ikke noget, jeg søgte. Men noget ændrede sig, da jeg mødte hende. Vores energier er måske de største modsætninger nogensinde, og det er formentlig, hvorfor jeg elsker alt ved hende. Men intet i livet er nogensinde let. Især hvis det er godt', skriver Morten Breum.

Her henviser han til Avicii, der døde 20. april sidste år i en alder af 28 år.

'Ja, hun er Aviciis ekskæreste. Tims og mine veje har krydset hinanden mange gange i årenes løb, da jeg har varmet op for ham ved utallige shows. Han har remixet noget af min musik, og jeg kender hans gamle manager og folk omkring ham godt. Jeg var aldrig gode venner med ham, men vi ville altid hilse på hinanden, som mange dj's gør', skriver Morten Breum, der fortæller, at han har modtaget mange beskeder om forholdet.

Den svenske dj Avicii blev kun 28 år. Foto: AP

Enorm respekt

Flere forstår ikke hvordan han kan gøre sådan mod en afdød ven.

'Jeg vil altid have enorm respekt for Avicii som musiker, og han er i min optik en af de bedst begavede musikalske genier i vor generation. Jeg er oprigtigt ked af det, hvis det sårer nogen, at jeg er sammen med Tereza, der har aldrig været min intention. Mange af jer har skrevet til mig privat og spurgt 'hvorfor hende? Der er så mange andre piger'. For mig er der ingen andre', slutter han af.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Morten Breum, efter turtelduerne begyndte at dele billeder af hinanden på Instagram. Henvendelserne er aldrig blevet besvaret.

Tereza Kačerová, der har et barn fra et tidligere forhold, har tidligere fortalt, at hun ikke følte, at hun var i stand til at være i et sundt forhold, og at hun var meget i tvivl om, hvorvidt hun skulle give Morten Breum chancen. Hun begyndte derfor at fortælle sin danske bejler, at hun ville være en dårlig kæreste for ham, og prøvede at holde ham på afstand.

'Jo mere jeg kunne lide ham, jo mere fanget følte jeg mig', har hun tidligere forklaret på Instagram.

Morten Breum gør sig - ligesom Avicii - som dj. Foto: Sony Music

Men efter at være blevet hypnotiseret af en tæt veninde begyndte modellen at føle sig sikker sammen med Morten Breum, og hun besluttede sig for at ringe til ham.

'Jeg ringede til ham og sagde: 'Jeg vil gerne give os en chance'. Så nu er vi her,' skrev hun juni.