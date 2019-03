Dansk musiker laver album om datters død

Den danske musiker Kenneth Thordal udgiver i næste uge albummet 'Den tid. Den sorg', som handler om tabet af hans 16-årige datter Fiona, der døde for halvandet år siden af en hjernesvulst.

Det skriver Weekendavisen.

- Måske er jeg en smule bange for, om jeg lidt bliver ramt i nakken af en helt anden form for sorg, når pladen er ude i verden og ude af mine hænder. Det er ikke til at sige, det er vel bare at se tiden an. Man er nødt til at tage tingene, lidt som de kommer, tror jeg. Det er den slags, man lærer, når man mister et barn, siger Kenneth Thordal til avisen.

Den 53-årige musiker har udgivet flere albums i eget navn og arbejdet sammen med kunstnere som Johan Olsen, Dicte, Poul Krebs og Tobias Trier.

Han har ligeledes arbejdet med teater.

For et år siden udgav han singlen 'Vi slår døden lidt ihjel', og oplevede at den rørte mange.

Blandt andet blev han en aften standset af en mand på gaden. 'Et ordentligt brød fra Brøndby med tatoveringer, der krøb langt op ad halsen', som fortalte musikeren, at nummeret havde været en trøst for ham, fordi han havde mistet sin mor og sin kæreste.

- Det fineste ved kunsten og musikken er vel, når den kan skabe en fornemmelse af samhørighed - bare et øjeblik. Når man oplever, at man ikke er helt alene, når man genkender egne følelser i andre, i noget ydre, siger Kenneth Thordal til Weekendavisen.

Albummet 'Den tid. Den sorg' udkommer 15. marts.