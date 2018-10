Dansk nøgenmodel afslører: Jeg drak en flaske snaps om dagen

- Jeg har aldrig taget stoffer i Danmark, siger 65-årige Inger Weile, der i start 70'erne i et par år var rejsekongen Simon Spies' kæreste.

Senere var hun en slags kæreste med den berømte terrorist Sjakalen, som hun dog kun kendte under navnet Johnny.

Siden røg hun til Los Angeles, hvor hun havnede som narkoprostitueret og til sidst slog hun sig sammen med en narko-gangster i Miami, hvor der var fri adgang til kokain.

Inger Weile ved rattet i Simon Spies store bus. Privatfoto

Inger Weile fikmtaget nøgenbilleder af dne kendte fotograf Gunnar Larsen i Paris. De havnede i et mandeblad i Danmark. Foto: Gunnar Larsen

Inger Weile tog for sig af retterne og blev også vidne til et gangster-opgør fra nærmeste hold, hvor kuglerne fløj om ørerne på alle, og hendes mor måtte gemme sig under en seng.

I en samtale med Ekstra Bladet slår Inger Weile altså fast, at stoffer var et no-go i Danmark. Til gengæld drak hun som en svamp - en flaske snaps om dagen - et misbrug hun hellere måtte se at komme ud af, hvis hun ville have det taxa-kørekort, som hun stræbte efter.

I dag kan hun godt drikke et glas vin - uden at tømme flere flasker bagefter.

- Jeg tør simpelthen ikke. Jeg er bange for at miste mit taxa-kort, slår hun fast.

Det hele har hun skrevet en hudløs ærlig bog om, 'Mit Liv med Spies, Sjakalen og Scarface'.