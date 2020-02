Dansk Oscar-vinder: Brad Pitt skadede min statuette

Anders Walter strøg helt til tops på den internationale filmscene i 2014, da han med sin kortfilm 'Helium' vandt en Oscar-statuette.

Samme år snuppede Brad Pitt prisen for bedste film med '12 Years a Slave'.

Efter showet havde Anders Walter og entourage bestilt bord på en restaurant, hvor han stødte ind i netop Brad Pitt og hele hans entourage. Her gik det ikke stille for sig.

Ingen turde ifølge den danske instruktør gå op at tale med Brad Pitt, der sad med andre stjerner. Det skulle en god omgang 'modigvand' ændre på.

- Da jeg så kom ind med min Oscar og var godt beruset, farede jeg straks op til ham. Sjældent har min selvtillid været så stor. Op til bordet og sige: 'Hej, jeg hedder det og har også vundet', fortæller han.

Derefter husker han ikke så meget, men har efterfølgende fået aftenen fortalt.

- Så har jeg fået fortalt, at jeg ligesom bare rakte - næsten smed - min Oscar i retningen af hans for sådan at skåle med dem. Jeg ved, at der er en ret stor og kraftig ridse på min statuette, og jeg har en idé om, at det lige præcis er Brad Pitts Oscar, der har givet min den ridse, lyder den pinlige, men meget ærlige historie fra Anders Walter.

Her poserer Anders Walter i Kastrup Lufthavnm for de fremmødte fotografer og journalister med sin Oscar-statuette i 2014. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ingen dårlig stemning

Umiddelbart skulle man tro, at en verdensstjerne som Brad Pitt har oplevet lignende og ikke bryder sig om at blive henvendt til på den måde, men:

- De rejste sig op, gav hånd og var meget høflige. Heldigvis - for at tage det akavede ved den stemning, der ligesom kunne have været ved det hele - var der nogen ved hans bord, der havde set vores kortfilm og var mægtigt begejstret for den. Så kunne vi heldigvis tale om det, lyder det med en vis lettelse.

