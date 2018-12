Dansk Oscar-vinder er død

Den Oscar-vindende danske animator Børge Ring er død.

Han blev 97 år.

Det bekræfter hans datter Anne-Mieke Bovelett på Facebook.

'Børge har forladt bygningen. Han sov stille ind klokken 15 fredag eftermiddag. Vi vil savne hans uendelige humor', skriver hun blandt andet i opslaget på Facebook, der er skrevet på engelsk.

På Instagram fortæller hun, at hun heldigvis nåede at tage afsked med sin far.

'Vi minder så meget om hinanden. Og jeg er stolt af det', skriver hun til et billede, hvor hun står sammen med sin far.

Børge Ring var kendt for at animere tegnefilm. Foto: Thomas Borberg

Animerede kortfilm

Børge Ring blev født i Ribe og døde i Holland, hvor han boede i over 60 år frem til sin død sammen med sin hustru Joanika Ring. Parret havde to børn sammen.

Børge Ring har arbejdet som animator på en lang række store, internationale produktioner.

Børge Ring var skaberen bag den ikoniske 'fløjtesang' i børneanimationsfilmen 'Valhalla' fra 1986, hvor de tre børn Tjalfe, Rødkva og Quark synger i en træhytte. Han står desuden bag flere kortfilm med den populære figur Quark.

Børge Ring har både vundet og været nomineret til en Oscar for to forskellige kortfilm.

Han vandt statuetten for den animerede kortfilm 'Anna og Bella' i 1985, og han var ligeledes nomineret i 1979 for kortfilmen 'Oh My Darling'.

Derudover har Børge Ring lavet arbejde for bandet Pink Floyd, instruktøren Steven Spielberg. Han har desuden været med til at tegne reklamer for Phillips og Esso.