Dansk popstjerne fanget i tropisk storm: - Vi nåede ikke væk

- Stormen rammer os her snart, og vi nåede ikke den sidste båd væk fra øen.

Sådan siger den danske popstjerne Bro til Ekstra Bladet.

Sammen med kæresten Elina Ea Dahl, som er kendt fra 'Paradise Hotel', er han netop nu på ferie i Thailand, hvor den tropiske storm Pabuk snart rammer.

Værst ventes det at gå ud over områder som Phuket, Koh Samui og Koh Phangan, men også øen Phi Phi, hvor Bro og Elina opholder sig, ventes at blive hårdt ramt.

Kevin Andreasen med kunstnernavnet Bro og kæresten er fanget på den thailandske ø Phi Phi. Foto: Janus Nielsen

Pabuk er den værste storm uden for monsunsæsonen i 30 år, og af sikkerhedsmæssige årsager har myndighederne indstillet al bådtrafik til- og fra øen.

- Jeg vil nok skyde på, at der er omkring ti gæster tilbage på det hotel, vi bor på. Resten er taget væk. Vi ved endnu ikke, hvor sikkert det er at være her, men vi har handlet ind, så vi kan overleve nogle dage på snacks og cola, hvis det nu skulle gå helt galt, fortæller Bro, hvis borgerlige navn er Kevin Andreasen.

Han tilføjer med et grin:

- Men ellers har ferien været fantastisk indtil videre.

Ubehageligt

Bro har haft et fantastisk 2018, hvor han stod bag det mest spillede danske hit, 'Sydpå', der også var temasangen til sidste års udgave af 'Paradise Hotel'. Efter hundredvis af koncerter var ferien tiltrængt.

Til Ekstra Bladet fortæller Bro, at usikkerheden om, hvad der vil ramme, er svær at håndtere.

- Det er ubehageligt at være uvidende, og vi kan mærke, at stormen så småt tager til nu. Så ja, lidt nervøse er vi vel, siger han til Ekstra Bladet.

Phuket News skriver, at al bådtrafik er indstillet.

- Alle typer af både har forbud mod at komme i vandet. Det inkluderer små både, speedbåde, færger og andre. De har forbud mod at forlade havnen, lyder det i en udtalelse fra myndighederne.

Bro stod bag 2018-megahittet 'Sydpå', der er skrevet af Basim. Foto: Janus Nielsen

Her lyder det også, at turistpolitiet i provinsen Krabi torsdag morgen opfordrede turister og andre passagerer til at forlade netop Phi Phi, før bådtrafikken blev indstillet.

- Der var stadig enkelte turister, som var fanget på Phi Phi denne morgen, så jeg opfordrede myndighederne og forretningsdrivende på Phi Phi til at få turisterne væk fra øen og ind på fastlandet hurtigst muligt, siger lederen af nationalparken Haad Noppharat Thara-Mu Koh til Phuket News.

Blandt de få turister, som ikke nåede væk, er altså Bro og Elina.

Ødelagte strømledninger

Ifølge de foreløbige varsler ventes vindstyrker op i nærheden af 33 meter i sekundet.

Vinden er ledsaget af kraftigt regnvejr, hvilket allerede torsdag aften var ved at få Pattanifloden i det sydlige Thailand til at gå over sine breder. Og myndighederne er da også begyndt at rykke ud i forskellige områder for at få folk til at komme væk.

Det er blandt andet tilfældet i kystbyen Nakhon Si Thammarat, hvor myndighederne fredag kørte rundt i større biler gennem de oversvømmede gader med ødelagte strømledninger for at få folk ud.

- Alle, der stadig er indenfor: Vær venlig at lave støj, og vi vil hjælpe jer ud. I kan ikke blive her. I kan ikke blive her. Det er for farligt, lød det fra bilerne med påmonterede højttalere ifølge nyhedsbureaet AP.

Efter at Pabuk har ramt Thailand, bevæger den sig videre mod nordvest i Det Indiske Ocean.