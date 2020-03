Dansk popstjerne jubler: Det er kæmpestort

Sangeren Bro kan næsten ikke få sit stolte smil væk, efter han i går blev onkel for første gang. Han er klar til at erobre 2020 med ny musik

Sangeren Bro, der til daglig hedder Kevin Andreasen, er ét stort smil i disse dage, for efter en nervepirrende fødsel kan han nu kalde sig onkel til en lille pige.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er skønt. Jeg har aldrig prøvet at være med på sidelinjen til en fødsel før, og det er selvfølgelig specielt for mig, når det er min søster. Jeg er aldrig blevet onkel før, det er virkelig noget helt specielt, siger han med tydelig glæde i stemmen.

Den lille pige kom til verden tirsdag efter en lang fødsel, der gav familien bekymringer.

- Der var nogle komplikationer i fødslen, som gjorde, at vi i familien havde en masse bekymringer. Jeg kan ikke sige, hvad der var galt, men det var noget med hjerterytmen. Fødslen tog 38 timer - i hvert fald. Det er meget. Ikke blot for os i familien, men også for min seje søster, fortæller han og fortsætter:

- Det var ikke så fedt at se sin søster lide på den måde. Det var faktisk lidt skræmmende. Der var 12 læger inde hos hende.

Efter dramatisk brud: - Jeg har fundet en ny

Tænker det værste

Direkte adspurgt om de frygtede for denne lille nys ve og vel, siger han:

- Man tænker altid det værste. Jeg er bare glad for, at hun har det godt.

I tiden op til fødslen ramte en lang række opdateringer Kevin Andreasens Instagram-profil, og det var tydeligt for enhver, at han glædede sig utroligt meget til at blive onkel. Det er da også en følelse af stolthed, der præger ham i dag.

- Jeg er totalt stolt. Det er kæmpestort. Jeg har aldrig prøvet sådan noget her før. Jeg kunne ikke lade være med at lægge det på Instagram, fordi jeg var så stolt, smiler han gennem telefonen.

Kevin Andreasen er fortsat single efter bruddet med Elina Dahl. Han ser dog en ny, men han vælger at tage det helt stille og roligt. Han ønsker ikke at oplyse, hvem hun er, før de har haft tid til at lære hinanden ordentligt at kende udenom kameraernes søgelys. Han erkender dog, at fødslen af hans lille niece har sat gang i tankerne om selv at få børn.

- Det har det helt sikkert. Jeg har gået med tanken om at få børn snart, men det skal også være med den rette. Jeg må indrømme, at da jeg så den lille guldklump, fik følelsen lige 50 procent ekstra, griner han.

Bro er klar til at give den gas i 2020. Foto: Mogens Flindt

Fantastisk talent

I december 2019 afslørede Kevin Andreasen, at han havde været igennem både et angst- og stressforløb. Han melder sig dog klar til at genindtage den danske musikscene, som han har gjort før med hits som 'Hvor er du bro' og ikke mindst sommerhittet 'Sydpå'.

Dansk sanger nedlagt af angst og stress

Sammen med sit faste hold, der består af Basim, Carl Altino og Thomas Mårtensson, er han ved at lave nye sange til de mange fans.

- Den dreng (Basim, red.) har et fantastisk talent for at kunne få det bedste frem i mig. Jeg fortæller, hvad der er sket, og hvad jeg gerne vil synge om, og så kan han formulere det på en helt anden og vildere måde, end jeg selv kan. Han er min læremester, siger Kevin Andreasen og slutter af.

- Jeg har været totalt tryghedsnarkoman, før jeg flyttede hjemmefra, men jeg har endelig lært at nyde at være alene. Før i tiden skulle jeg hele tiden være sammen med andre, hvor jeg nu faktisk bedre kan lide at smække en serie på og flade den på sofaen. Jeg er endelig kommet mig over min stress og angst og er fuldt klar på at erobre 2020.