Dansk popstjerne misbrugt: - Det kan være farligt

Over 4000 danskere følger lige nu en falsk Facebook-profil, hvor en person udgiver sig for at være den danske popstjerne Rasmus Seebach.

På Facebook-siden er der flere billeder af Rasmus Seebach, og i forskellige opslag opfordrer personen bag profilen til, at man tager kontakt, hvis man har lyst til at skrive privat med popstjernen.

I et opslag, der sidenhen er blevet slettet, efterlyste profilen ligeledes unge piger, der ville være med i en ny musikvideo.

Under opslaget reagerede flere med at 'tagge' deres døtre og bekendte, mens andre advarede om, at det er en falsk profil, der er på spil, og derfor opfordrede til, at man anmelder profilen til Facebook eller politiet.

Du kan se den falske profil her.

En ukendt person misbruger lige nu Rasmus Seebachs navn på en falsk profil. Foto: Per Lange

Er anmeldt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nicolaj Martin Bundesen, der er Rasmus Seebachs manager.

Han oplyser, at han og Rasmus Seebach er opmærksomme på den falske profil.

'Det er desværre et velkendt scenarie blandt de fleste artister og kunstnere herhjemme, at der er folk, der misbruger deres navn på de sociale medier', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Her oplyser han også, at profilen nu er blevet anmeldt til Facebook.

'Vi kan ikke gøre så meget andet end at anmelde det til Facebook, så snart vi bliver gjort opmærksomme på falske profiler, hvilket vi også har gjort i dette tilfælde', skriver Nicolaj Martin Bundesen i mailen.

Mange anmeldelser

Ifølge Flemming Kjærside, der er politikommissær i Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3), får de ofte anmeldelser om sager, hvor kendte danskere bliver misbrugt på nettet.

- Det er langt fra første gang, det er sket. Vi får af og til anmeldelser fra kendte, der har oplevet, at deres navn er blevet misbrugt på den ene eller anden måde på nettet. Vi er blandt andet ved flere lejligheder blevet gjort opmærksomme på denne falske profil af Rasmus Seebach og hans manager, siger Flemming Kjærside.

Det kan dog være svært for politiet at gøre noget ved de falske profiler, medmindre der på profilerne direkte bliver opfordret til noget ulovligt.

- Der bliver med jævne mellemrum oprettet falske profiler på kendte personer. Det er selvfølgelig ikke særlig rart og behageligt. Men vi kan ikke gøre så meget, før der opfordres direkte til, at der gøres noget ulovligt. Eksempelvis hvis profilen åbenlyst begynder at sælge stoffer eller andet, siger politikommissæren.

Han opfordrer derfor til, at man er på vagt over for de falske profiler og anmelder dem til for eksempel Facebook, når man støder på dem.

- Det er en god idé at advare andre om, at der er en falsk profil på spil, hvis man falder over en, og derudover er det en god idé at anmelde den falske profil til udbyderne. De plejer at være gode til at reagere og slette falske profiler, lyder det fra Flemming Kjærside, der understreger, at falske profiler i flere tilfælde kan udnyttes af kriminelle.

- Det begynder at kunne blive farligt, når profiler, der giver sig ud for at være kendte mennesker, eksempelvis begynder at efterspørge unge kvinder til et eller andet formål. Når man sidder bag en skærm, kan man jo udnytte sådanne profiler til en masse forskellige kriminelle formål, siger politikommissæren.

Brug sund fornuft

Ifølge Flemming Kjærside er der mange advarselssignaler, man selv kan være opmærksom på, for at undgå at havne i kløerne på en falsk profil.

- Det er vigtigt, at man bruger sin sunde fornuft. Rasmus Seebach er jo en fornuftig fyr, og han kunne aldrig finde på at skrive sådan på sin profil, som der bliver gjort på den her falske profil, du (journalisten, red.) har fortalt mig om, siger han.

- Derudover er det en god idé at holde øje med stavefejl. Der kan eksempelvis være blevet brugt Google Translate, og det kan være en indikator på, at der er tale om en falsk profil. På den måde er det forholdsvis nemt at gennemskue, siger Flemming Kjærside.

