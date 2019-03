Dansk popstjerne siger stop: Nu har jeg prøvet det

To år i træk har popsangeren Bro, der i virkeligheden hedder Kevin Andreasen, stået for titelsangen i 'Paradise Hotel'.

Sidste år storhittede han med 'Sydpå', der blev den mest spillede sang herhjemme. I år står han bag titelsangen 'Døgnrytme', men det bliver også sidste gang, at han laver musik til tv-programmet.

Det fastslår han over for Ekstra Bladet.

- Jeg tror, det var nok for mig denne gang. Jeg takker af her. Nu har jeg prøvet det, siger Bro.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der allerede planlagt en ny sæson 'Paradise Hotel', der filmes i foråret. Det bliver altså uden Bro. Han tjekkede sidste år ind i programmet i en gæsterolle. Det samme gør han i år.

- Det var mærkelige at være tilbage. Den første gang var helt surrealistisk for mig. Anden gang var det lidt nemmere at tage det hele til sig. Måske det faktisk var federe anden gang, siger Bro.

- Det var så fedt sidste gang, at jeg tænkte, jeg måtte gøre det igen.

Der er sket meget, siden Bro i 2017 stod på en af Grøn Koncerts små talent-scener. Foto: Maud Lervik

Må ikke sige noget

Det er endnu ikke blevet afsløret, hvad hans rolle på hotellet helt konkret bliver. Blot at han er en del af programmet i en kortere periode, hvilket man tidligere har set med kendisser, der hjælper deltagerne op til Miss Paradise og Mr. Paradise-konkurrencerne. Bro er ikke selv videre meddelsom.

- Jeg kan ikke sige så meget, men der kommer til at være lidt mere mig denne her gang, hvor vi skal lave nogle ting og hygge os. Det bliver fedt, siger han.

Mens han nu lægger 'Paradise Hotel' bag sig, så kører karrieren videre som et asiatisk lyntog.

- Det er godt at være mig for tiden. Der er masser af shows, og jeg tror, der ligger 180 koncerter det her år. Så det er meget fint at være mig, det går i hvert fald godt, griner han og fortsætter.

- Alting er bare blevet større. Det er større scener, større navne - alt. Og mange flere shows.

- Og flere penge?

- Ja!

- Har du så brugt mange dumme penge?

- Jeg har i hvert fald brugt mange penge på alle mine ferier. Jeg har været ude at rejse fem gange sidste år og to gange i dette år. Det er altid gode oplevelser. Jeg har ikke rigtig brugt dumme penge. Jo, måske på tøj og sådan noget, men ellers ikke.

Større hits

Snart udkommer Bro med endnu en sang, som han endnu ikke kan afsløre, men han ved godt, at det bliver svært at leve op til monsterhittet 'Sydpå'.

- Mit mål er bare at køre den videre, leve af musikken og lave større hits, end jeg allerede har gjort, selv om det bliver svært efter 'Sydpå', slutter han af.

Privat danner Bro par med Elina Dahl, som deltog i 'Paradise Hotel' i 2018.