Dansk porno-legende er død

Ole Ege er død. Han var en af pionererne inden for dansk porno og erotik i 1950-1970'erne, hvor han, ofte under navnet Peter Fleming, stod bag en mængde pikante pigefotos fulgt af en række korte 8mm-film varierende fra mild striptease til hård porno.

Hans periode som pornograf kulminerede med filmene Pornografi (1971) og Bordellet (1972).

- Han sov stille ind i sin seng natten til juleaftensdag. Han havde været ude og købe ind lillejuleaften og havde en aftale min sin underbo dagen efter. Da han ikke åbnede, kontaktede hun politiet, og Ole blev fundet i sin seng, siger filmmanden Torben Skjødt Jensen, der udtaler sig på familiens vegne. Ole Ege efterlader sig tre børn, hvoraf den ældste bor i England.

Hvordan vil han gerne huskes?

Torben Skjødt Jensen kom tæt på Ole Ege, da han lavede en film om erotik-legenden i 1996. Foto: Joachim Ladefoged

- For sin indsats for erotikken. Han var et specielt menneske, men han mente virkeligt, at der lå en kvalitet bag de ting, han lavede. Han elskede kvinder og deres kroppe. Han var meget inspireret af Playboy, som han blev introduceret for, da han arbejdede en periode i Canada. Ole brød sig ikke om den mekaniske pornografi. Derfor blev han lidt en fortabt sjæl i industrien.

Eges markante brug af musik i en række af filmene gennemgås af den australske musikprofessor Bruce Johnson i bogen Earogenous Zones: Sound, Sexuality and Cinema (2011).

I flere år vendte Ole Ege ryggen til de bare damer. Han blev i stedet værtshusholder på Ærø og udgav bøger om blandt andet Cirkus Benneweis. Han gjorde comeback i den afklædte verden i 1992, da han sammen med Kim Riisfeldt-Clausen åbnede Museum Erotica i Købanhavn. Det var en turistmagnet de første mange år, men lukkede i 2009.

- Ole stod alene med det på det tidspunkt og de nypuritanske tider var så småt begyndt. Det kunne ikke gå mere, siger Torben Skjødt Jensen, der i 1996 lavede filmen 'Den grimme dreng' om Ole Ege, som bisættes 5. januar kl. 11.30 i Nathanaels Kirke på Holmbladsgade.

Ole Ege, der blev 84 år, udgav i 2009 den selvbiografiske bog Tabu.

- Han var ingen hellig mand. Han både røg og drak, men gjorde alle skræmmekampagner til skamme ved at blive 84 år. Og så endte det hele på den bedste måde - nemlig ved at han døde fredeligt i sin søvn, fastslår Torben Skjødt Jensen.