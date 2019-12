Dansk radiovært bekræfter brud

Forholdet mellem Le Gammeltoft og Jesper Backer er forbi.

Det bekræfter 41-årige Le Gammeltoft over for Ekstra Bladet.

- Vi har været fra hinanden siden sensommeren, siger den tidligere radiovært.

Parret, der i årevis har haft status af forlovede, har to børn sammen, Filippa og Lilja, hvilket har det med at komplicere tingene.

Se også: Vil bryde tabu: Ramt af stor sorg

Men ifølge Le Gammeltoft håndterer det nu tidligere par bruddet godt.

- Jeg er stolt af vores måde at håndtere det på. Vi er gode venner og eks'er. Vi har to børn sammen, og det håndterer vi, siger hun og tilføjer.

- Jeg har ikke flere kommentarer.

Se også: Gik helt ned: Det var 24 timer i døgnet

Ville bryde tabu

Le Gammeltoft har tidligere været meget åben omkring, at parret har været igennem flere aborter, og at det var noget, der tog hårdt på forholdet. På hendes site, Heartbeats, fortalte hun ærligt, at hun havde været gravid fem gange, men kun fået to børn.

- Det er skide hårdt kroppen, og det er skide hårdt for et forhold. Da jeg havde været gravid tre gange på et halvt år, talte vi da om, hvor meget mere vi kunne klare. Man bliver sindssygt frustreret og ked af det hver gang, det ikke lykkes, fortalte Le Gammeltoft i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Le Gammeltoft stiftede i 2014 livsstilsmediet Heartbeats, som Aller Media i september købte 80 procent af. I den forbindelse blev det oplyst, at Le Gammeltoft fortsætter som administrerende direktør og medejer med en ejerandel på 20 procent.