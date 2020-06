Dansk radiovært lagt for had: - Brænd flere politistationer af

Da Ekstra Bladet fanger Jens Philip Yazdani over telefonen, understreger han, at han stadig står ved sine ytringer i Facebook-opslaget og fortæller, at det ikke er ham selv, der har slettet opslaget.

- Jeg har ikke selv slettet opslaget. Det er Facebook, der har slettet det, fordi de mener, at det overtræder fællesskabsreglerne og opfordrer til vold. Men jeg står helt ved de holdninger, jeg kommer med, siger han og fortsætter:

- Jeg var til demonstration foran den amerikanske ambassade i solidaritet med den sorte befolkning i går for at vise, at jeg er imod den tendens, det amerikanske politi har, med at slå sorte folk ihjel, og efter demonstrationen skrev jeg et opslag på Facebook som et opråb til de danske politikere for at sige, at de skal mande sig op og sige, at vi ikke vil finde os i, at sådan noget foregår i et land, som er en af vores tætteste allierede, siger han.

- Men giver det dig ret til at opfordre til vold?

- Jeg synes, det er hykleri, når folk siger, at jeg opfordrer til vold. At brænde en konkret bygning - en politistation - er ikke vold. Det er snarere sabotage og hærværk. Det er noget andet. Jeg er fortaler for ikke-vold. Det bekender jeg mig til. En del af ikke-volden kan være at ødelægge voldens maskineri. Volden udspringer fra politiet og ikke fra dem, der protesterer, så jeg synes, det er en fin og effektfuld handling at brænde politiets bygninger ned. Jeg vil aldrig retfærdiggøre eller hylde eller opfordre til vold mod mennesker. Vold mod mennesker er en skændsel. Det kæmper jeg imod. Men at ødelægge politiets materiel, synes jeg er progressivt.

- Så du forstår slet ikke den kritik, der bliver rettet imod dig?

- Jeg er uforstående overfor, hvorfor folk farer sådan op. Jeg forstår ikke, hvorfor det her er så kontroversielt. Hvorfor er det for eksempel okay at være fortaler for krig, og så farer folk sådan op over det her. Det er noget hykleri.

- Flere påpeger, at det er problematisk, at du som vært for et statsfinansieret medie kommer med sådanne udtalelser. Hvad tænker du om det?

- Jeg er ikke radiovært hos Radio4 længere. Min kontrakt udløb for to uger siden, siger han og fortsætter:

- Men det er vigtigt at kunne skelne mellem de private og offentlige ytringer og så ens arbejde som radiovært. Man skal ikke fyres på baggrund af sine politiske holdninger. Jeg ville have gjort det uanset hvad. Jeg mener det, jeg siger, og jeg synes, det, jeg siger, er sandt, og det er uanset hvem min arbejdsgiver er.