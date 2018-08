Dansk radiovært udsat for grov chikane

Tilbage i maj 2016 meddelte radiovært og sangerinde Louise Hart, at hun havde fået fjernet det venstre bryst, efter hun havde fået konstateret brystkræft og derfor også skulle igennem kemo.

I dag har Louise Hart afsluttet sin kræftbehandling, og selvom hun som oftest modtager positive og opmuntrende beskeder fra sine lyttere i forhold til kræftforløbet, så er hun på det sidste blevet chikaneret af en bestemt lytter, der gang på gang sender hende grimme og truende beskeder.

Det skriver hun på sin blog.

På sin Instagram har radioværten delt en af de beskeder, hun har modtaget og netop den besked, tager hun udgangspunkt i på sin blog.

'I forgårs lagde jeg et billede op. En mail jeg havde fået. Af en mand. I den stod 'FIk du kraft af at kneppe alle i din musikbranche?'. Jeg gik ind på hans profil og fandt ud af, at det ikke er første gang, jeg hører fra denne mand', skriver radioværten på bloggen og fortsætter.

'Jeg laver et program på Radio24syv om natten, der hedder 'NATTEVAGTEN'. Det er et program, hvor lytterne selv kan ringe ind og deltage. De kan også sms’e, og beskederne kommer direkte ind på en skærm til mig, og så er det meningen, jeg kan læse dem op. Der kommer tit trælse beskeder. Der kommer også sjove og opmuntrende beskeder. Men stort set hver nat er der minimum 2-3 lyttere, der spammer med lede beskeder', lyder det fra Louise Hart.

Grove beskeder

Forleden var en af beskederne dog særligt ubehagelig, fortæller Louise Hart.

'ET særligt nummer blev ved med at skrive om min kræftsygdom. Han stavede det godt nok “Kraft”. Kraftluder. Cancerluder. 'Jeg gad ikke kneppe en kvinde uden bryster'. 'Fuck dig cancerluder'. Og den sidste 'Jeg håber du dør af kraft'. Det var naturligvis meget foruroligende og forstyrrende. Da jeg sad og også lavede et radioprogram live samtidig. Men, som mange andre ting i livet slog jeg det hen og tænkte, at det var en del af jobbet.'

Efter Louise Hart havde fået fjernet det ene bryst delte hun dette billede. Foto: Privatfoto

Beskeder til andre

Et par uger efter blev Louise Hart dog opmærksom på, at også en kollega på Radio24syv havde fået beskeder fra den samme mand. Han havde forvekslet hende med Louise Hart og havde sendt beskeder, hvor han kaldte hende 'cancerluder' og mange andre ubehagelige ting.

Derfor tog hendes chef affære og blokerede ham fra sms-tjenesten.

'Hun (kollegaen, red.) tog screenshots af de ubehagelige beskeder, og vores chef gjorde en undtagelse og blokerede ham fra sms tjenesten. VI fik dog hans fulde navn.'

Louise Hart fortæller desuden på bloggen, at hun ikke kan lade være med at bekymre sig om, hvorvidt vedkommende vil gøre alvor af de mange ubehagelige tilnærmelser, og hun overvejer derfor nu, om hun skal politianmelde sagen.

'Kan en mand, der skriver SÅ grove ting, finde på at gøre noget ved en i virkeligheden? Eller ved en anden? Jeg synes, det er svært. Jeg er egentligt ikke bange for, om han gør mig noget. Jeg er født med en slags frygtløs tilgang til livet. Men jeg føler også, jeg har et ansvar. Så hvad ville I gøre? Den særlige trussel har jeg desværre ikke taget et screenshot af. Men den brændte sig fast i min hukommelse. Fordi. Det er den mest sindssyge besked jeg nogensinde har fået.'

