Dansk rapper dyrker sex i ny musikvideo

Rapperen Nikoline er uddannet i klassisk musik, men kendt for kontroversielle raptekster som 'Sut min klit' og 'Tæsk til alle'.

Fredag morgen offentliggjorde hun en musikvideo til sangen 'Gourmet', der er tænkt som en lussing til det, hun selv formulerer som 'laveste fællesnævner'.

Eksplicit sex

I den nye musikvideo optræder både Lars von Trier og skuespilleren Sarah Hjort Ditlevsen nøgne.

Musikvideoen er fyldt med nøgenhed og indeholder adskillige seksuelle scener med blandt andet eksplicit oralsex.

- Med videoen udfolder jeg det kvindelige begær og flydende seksualitet. Det involverer af indlysende årsager også nøgenhed, forklarer Nikoline til Ekstra Bladet.

På billedet ses blandt andet rapperen NIKOLINE og skuespilleren Sara Hjort Ditlevsen. Foto: MANUEL ALBERTO CLARO

Fuckfinger

Den danske rapper har lagt musikvideoen op på domænet www.joy-mogensen.dk og ikke på sociale medier.

- Der er mange andre steder at vise videoen end sociale medier, lyder det.

Hvorfor Nikoline har valgt netop at udgive en sang på det domæne, siger hun til Ekstra Bladet:

- Imens nogen synes, det er upassende at snakke om kunst i disse tider, synes jeg, det er vigtigere end nogensinde. Så på den her måde hjælper jeg lige Joy med at få kunsten på dagsordenen. Selv tak!

- Jeg er perler for svin, og jeg er ikke kommet for at please med tomme kalorier. Imens nogen synes, det er upassende at tale om kunst i disse tider, synes jeg, det er vigtigere end nogensinde', siger Nikoline med en flabet hentydning til kulturministerens omdiskuterede passivitet og 'smag'.

Politianmeldt

Hun debuterede i 2017, hvor sangen 'Flertallet er dumme' startede en debat om ytringsfrihed.

I musikvideoen til nummeret, brugte hun billeder af tidligere politikere som skydeskive, herunder Helle Thorning Schmidt, Anders Fogh Rasmussen og Anders Samuelsen.

Sangen og videoen ramte så hårdt, at Dansk Folkeparti politianmeldte hende, og Socialdemokratiet forsøgte at sagsøge Nikoline. Politiet endte dog med at afvise sagen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kulturministeriet og arbejder på at få en kommentar fra Joy Mogensen i forhold til Nikolines kritik af ministerens politik og den specifikke brug af domænet joy-mogensen.dk til at formidle den opsigtsvækkende musikvideo.