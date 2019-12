Dansk rapper: Fik ufrivilligt delt intime videoer

Videoer af den afklædte danske rapper Tessa er blevet sendt rundt uden hendes tilladeles. I en Instagram video forklarer Tessa om hændelsen.

- Lige nu er der nogle videoer i omløb af mig, hvor jeg ikke har ret meget tøj på, og jeg ryger en joint, og jeg lever livet. Jeg synes, jeg ser flot ud. Jeg er meget glad for de her videoer, fortæller rapperen på Instagram-videoen.

Men det var ikke meningen, at flere skulle se de omtalte videoer, som angiveligt er sendt privat til nogle få mennesker, som Tessa mente at kunne stole på.

- Det viser sig, at det kan man ikke, siger Tessa.

Sendt privat

- De her videoer er blevet sendt privat til folk, og derfor er det ulovligt at dele dem på internettet uden min tilladelse, forklarer rapperen i videoen.

Manglen på samtykke har fået hende til at anmelde delingen af videoerne, som viser en letpåklædt rapper, til Midt- og Vestsjællands Politi. De bekræfter, at have modtaget en anmeldelse om uberettiget videregivelse af billeder, skriver DR.

- Det betyder altså, at der er nogle af jer derude, som har fået en politianmeldelse. Jeg vil bare gerne sige til alle haters, til pressen, at jeg ikke har yderligere kommentarer. De videoer har jeg lavet og sendt i god tro til folk, jeg troede, jeg kunne stole på.

Ekstra Bladet har forsøgt gennem en længere periode at få en kommentar fra Tessa, men hverken Tessa eller holdet bag har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.