Dansk realitybabe deler ærligt billede: - Intet at skamme sig over

'Ex on the Beach'-deltageren viser nu sine følgere, hvordan hendes krop virkelig ser ud. Se billederne nederst i artiklen

Siden Michelle Vind Koldkur medvirkede i 'Ex on the Beach', har hun skabt en stor følgerskare på Instagram.

Her følger mere end 52.000 personer med, når hun deler ud af sin hverdag på både godt og ondt. Men det er ikke altid, følgerne ser sandheden, når hun lægger billeder op.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Jeg er bestemt ikke utilfreds med min krop, men den er bare så langt fra det, I ser på Instagram. Jeg vil ikke være skyld i, at I får dårlig samvittighed, når I ser på min profil. Jeg har også ridefedt, hip dip og strækmærker. Det er der intet at skamme sig over, skriver hun og fortsætter:

- Når I ser den 'perfekte' krop, ser I 100 forsøg, vinkler, filtre - og ved nogle endda Photoshop.

Se også: Tv-kendis helt knust: - Der var ingen anden udvej

Privat danner Michelle par med Kasper Klausen fra 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach'. Foto: Olivia Loftlund

Dårlig selvtillid

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michelle, der fortæller, hvorfor hun har valgt at lægge billedet ud.

- Jeg bliver selv tit ramt af dårlig selvtillid og en følelse af, at jeg er ikke er god nok, når jeg scroller igennem Instagram. På det sidste er Instagram blevet fyldt med plastikoperationer og forkerte kropsidealer. En fuldstændig uvirkelig verden, fortæller hun og fortsætter:

- Og jeg ville prøve at vise mine følgere, at de skal huske på, at det er okay at have lidt ekstra fedt, og at de skal stoppe med at sammenligne sig selv med dem, de ser på de sociale medier.

Tv-kendis hyldes for hudløst ærligt billede

Hun håber, at hun kan være med til at gøre en forskel for unge kvinder.

- Jeg vil gerne opnå, at unge får et andet syn på sig selv. Det er for dårligt, at vi influencers kun viser de flotte glansbilleder, når det ikke er virkeligheden. Jeg kan fandeme godt forstå, at unge går rundt med mindreværdskomplekser på grund af os.

'Min røv er ikke dårlig, men ...'

Ifølge Michelle har hun aldrig selv brugt Photoshop, når hun har lagt billeder op, men hun gør alligevel brug af en række forskellige tricks for at få det hele til at se bedre ud.

- Jeg bruger selv vinkler og filtre, for selvfølgelig vil man gerne have et flot billede. Det er også derfor, jeg nu viser, at der altså gemmer sig en helt normal krop bag.

- Jeg ved godt, at min røv ikke er dårlig, men det første billede er SÅ langt fra min ægte numse. Jeg går ikke rundt med to balloner i numsen, som det jo ligner på det første billede.

- Jeg insisterede på at være nøgen

Michelle har ikke tænkt sig at stoppe med at bruge de forskellige tricks, men hun vil være mere bevidst om det i fremtiden.

- Jeg vil stadig bruge filtre, men jeg vil også lægge flere billeder op med den ægte vare, slår hun fast.

Herunder kan du se de to billeder, som Michelle har lagt op:

Michelle Vind Koldkur bruger filtre og vinkler til at få sin krop til at se bedre ud. Privatfoto

Her viser Michelle 'den ægte vare' frem, som hun kalder det. Privatfoto

Se også: Dansk tv-kendis i topform: - Jeg pisker mig selv