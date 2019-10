Dansk realitybabe: Derfor hedder jeg 'frikadellen'

'Ex on the Beach's ubestridte babe måtte gemme sig for en eks-kæreste

Den nye 'Ex on the Beach'-babe, Katrine Egebak, har med det samme fanget fyrene i opmærksomhed.

Hun er lille og køn, har flotte øjne og store bryster. Men på Instagram kalder hun sig 'Frikadellen', hvilket formentlig har undret flere af programmets seere, da det toner frem på skærmen, hver gang hun er i sync, altså hvor deltagerne taler på tomandshånd med produktionen.

Da Katrine Egebak gæstede Ekstra Bladet sammen med Søren Nygaard, fortalte hun, at navnet faktisk gemmer på en lidt alvorlig historie.

- Jeg kunne faktisk ikke huske det til at starte med, jeg troede bare, det var, fordi jeg godt kunne lide frikadeller. Så sås jeg med en veninde i går, som jeg havde gået i gymnasiet med, og hun var der faktisk, da jeg fandt på det. Det var, fordi min eks-kæreste ikke skulle finde mig på Instagram, siger Katrine Egebak i videoen, som du kan se over artiklen.

- Jeg gad ikke have, han skulle stalke mig, og så kunne han jo ikke finde mig, fortsætter hun.

Den 23-årige københavner fortæller videre, at hun fandt eks-kæresten meget kontrollerende.

- Han skulle bare ikke se, hvad jeg gik og lavede, for så ville jeg ikke få ro.

Hør Katrine Egebak fortælle om baggrunden for det pudsige navn på Instagram i videoen over artiklen, hvor hun også fortæller, om det virkede efter hensigten.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.