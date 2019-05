Dansk realitybabe er blevet single

Efter et halvt sammen er forholdet mellem realitybaben Emilie Thorup Schwabe og kæresten Oliver brast.

Det afslører hun selv på Instagram, hvor hun skriver.

'Oliver og jeg har valgt at gå hvert til sit. Årsagen bliver holdt imellem os. Vi skilles ikke som fjender. Jeg har haft det bedste halve år, og Oliver så stor skyld i min personlige udvikling. Jeg håber på ro og forståelse.'

Emilie Thorup Schwabe blev kendt herhjemme, da hun sidste år deltog i tv-programmet 'Love Island', hvor hun sammen med andre unge singler forsøgte at finde kærligheden i en villa på Grand Canaria.

Se også: Fik knust sit hjerte på tv: Nu har dansk realitydeltager fundet kærligheden

Det var dog først efter hjemkomsten til Danmark, at hun fandt sin Oliver. Og da Ekstra Bladet fanger den kønne realitydeltager over telefonen, understreger hun igen, at eks-parret ikke skilles som fjender.

- Nogle gange må man se det i det større perspektiv og se på, hvor man gerne vil hen. Vi har søgt det perfekte forhold for meget, og der har været nogle små irritationer, som har udviklet sig til noget større, siger hun og fortsætter.

- Vi ville nok gerne noget forskelligt. Oliver har påpeget nogle ting ved mig, som ligger dybt i mig, og som jeg ikke kan ændre på. Og det samme omvendt. Men vi skal jo ikke ændre på os selv som personer. Vi skal ikke ødelægge hinanden, siger Emilie Thorup Schwabe om bruddet.

Emilie Thorup Schwabe sammen med 'Love Island'-værten Lisbeth Østergaard ved sidste års Reality Awards, hvor Emilie vandt prisen som 'Årets newcomer'. Foto: Anthon Unger

I lort til halsen

Hun fortæller, at parret gik fra hinanden i går. Inden da havde de nået at flytte sammen, og det er derfor lidt af en kattepine, hun befinder sig i netop nu, da hun gerne vil finde sit eget sted.

- Vi bor stadig sammen, og jeg vil rigtig gerne finde en lejlighed hurtigt. Jeg nåede at opsige min lejlighed, så jeg står i lort til halsen, siger hun.

Dansk realitydeltager smider bombe efter chok-exit: TV3 tvang mig ud

Selvom forholdet røg, så håber Emilie Thorup Schwabe, at de trods alt kan bevare et venskab.

- Jeg vil rigtig, rigtig gerne ende det her på en god måde, men jeg har også dårlige erfaringer med breakups. Jeg håber, at vi kan være venner, men det er ikke så nemt at være venner med sin eks, konstaterer hun.

Flere realitypar er gået i opløsning i de senere måneder grundet utroskab. Emilie Thorup Schwabe understreger dog, at det ikke er tilfældet her.