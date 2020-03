Dansk realitybabe er gravid

Stripperen Mariyah Samia, kendt fra programmer som 'Besat af Bad Boys' og 'Dagens Mand', er gravid.

Hun er dog ikke selv voldsomt begejstret for den kommende familieforøgelse, og der er 'no turning back' (ingen vej tilbage, red.), siger hun.

- Én ulykke kommer sjældent alene.

- Baby-lykke er ikke så meget min kop te. Så. Pregnancy is on the to do list, siger hun på sin story på Instagram.

Mariyah Samia var for en kort stund med i den aktuelle sæson af 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group

I slutningen af februar fortalte Mariyah Samia til Ekstra Bladet, at hun var blevet single, efter hun i starten af 2020 afslørede, at hun var blevet kæreste med Emrah, der tidligere har siddet inde for en narkodom.

Ignorerer det for nu

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mariyah Samia om hendes graviditet:

'Jeg føler mig så stresset, så jeg ignorerer det lidt. Til vi kommer tættere på.'

'Jeg kan slet ikke samle mig om det. Og jeg frygter, det bliver et kæmpe arbejde', skriver hun i en sms.

Mariyah Samia var ked af, at forholdet mellem hende og Emrah ikke gik, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Mariyah Samia arbejder som stripper. Foto: Nent Group

- Jeg er ked af det, for jeg troede, jeg gik ind i et forhold med en, der elskede mig. Han rev jo fuldstændig tæppet væk under mig. Men han jagter andre piger og flirter med dem åbenlyst, sagde i slutningen af februar.

Mariyah Samia, der for en kort stund tjekkede ind i den aktuelle sæson af 'Paradise Hotel' i forbindelse med Mr. Paradise-konkurrence, har allerede et barn.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Emrah, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.