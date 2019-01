Dansk realitybabe er iskold: Kig bare på mine bryster

Fyre må godt kigge på dem i stedet for at kigge mig i øjnene. Det betyder sgu ikke så meget, lyder det fra Fie Maria fra årets 'Paradise Hotel'. Også Julie Melsen, der vandt 'Love Island', byder opmærksomheden velkommen

Hvem har Danmarks bedste bryster inden for realitygenren?

Det afgøres ved prisuddelingen Reality Awards den 11. januar. Seks kvinder kæmper om titlen, og Ekstra Bladet fik fredag morgen besøg af fire af de nominerede. Alle storbarmede flotte kvinder, der har fortrin, som tiltrækker opmærksomhed.

- Vi får da meget opmærksomhed, men det vil man jo også gerne have, siger Fie Maria Krügermejer, som er blandt de nominerede.

Julie Melsen, der vandt 'Love Island', har fået hjælp af en kirurg til at præstere en h-skål. Hun kan mærke en tydelig forskel på før og nu.

- Hvis man mødte en fyr i byen før i tiden, så kiggede han en i øjnene, når han snakkede. Nu kigger han denne her vej, siger hun med henvisning til sine bryster.

- Og det lægger man mærke til.

Hun har dog ikke det store imod det.

- Det er jo derfor, at jeg har fået det lavet, og I sikkert også har fået det lavet. Vi kan godt lide det, ik?

Her er kandidaterne til 'årets bryster'

En hårfin balance

Sasha Louise Sprange, som har været Side 9-pige i Ekstra Bladet, mener dog, at det er en hårfin grænse, og hun kan til tider godt få nok af mændenes interesse. Fie Maria har ikke noget imod, at fyrene sender lange blikke efter hendes bryster.

- Fyre må godt kigge på dem i stedet for at kigge mig i øjnene. Det betyder sgu ikke så meget. Hvis det er en, man møder i byen, så er det alligevel ikke en, man skal se igen. Så hvis han får noget ud af at kigge på mine fordele, så må han godt det, siger hun.

Hør hvorfor opmærksomheden også kan være frustrerende i videoen over artiklen.

Klar til 'Årets bedste bryster': Jeg ELSKER den fest!

De nominerede er:

Fie Maria Krügermejer, 'Paradise Hotel'

Sasha Louise Sprange, 'Robinson Ekspeditionen'

Rikke Chili, 'Divaer i Junglen'

Julie Melsen, 'Love Island'

Sasha Klæstrup, 'Divaer i Junglen'

Caroline Godrim, 'Ex on the Beach'