Dansk realitybabe imponerer: Scorer topkarakter

Ugen er startet helt perfekt for Heidi Frederiksen, som tv-seerne fik lov til at stifte bekendtskab med i TV3-serien 'Besat af bad boys'.

Efter tre og et halvt års hårdt arbejde kunne hun mandag række armene i vejret og kalde sig sygeplejerske. Her bestod hun nemlig den sidste eksamen med topkarakter.

'I dag blev jeg uddannet sygeplejerske med et 12-tal,' jubler 25-årige Heidi Frederiksen i et opslag på Instagram.

Da Ekstra Bladet fanger den tidligere realitydeltager over telefonen, er det naturligvis en glad og tilfreds Heidi Frederiksen, vi får i røret.

- Det er dejligt. Det har selvfølgelig været hårdt at læse til sygeplejerske, der er en professionsbachelor - også at blive færdigudlært i disse coronatider, for det bliver noget af en udfordring, man kommer ud til. Men det bliver godt, og jeg glæder mig, jubler hun og fortæller, at det ikke var den helt store overraskelse, at det endte med topkarakter:

- Det har jeg sådan cirka faktisk fået gennem hele uddannelsen. Jeg har altid været en stræber, og jeg har altid været nørden. Min familie synes ikke, det er en overraskelse, men jeg er altid så nervøs, når jeg går til en eksamen. Men det tror jeg, at alle kan nikke genkendende til.

Heidi Frederiksen fortæller, at hun udover karakteren også fik masser af ros for projektet, som hun har lavet med en partner.

- Det var en stor opgave om telepsykiatri for voksne patienter med skizofreni, og det har helt tiden været noget, vi gerne ville udgive som en videnskabelig artikel, så vi har været meget på i de måneder her, siger realitydeltageren, som nu skal i gang med at oversætte opgaven til engelsk og forsøge at få den udgivet.

Modbeviser fordomme

Heidi Frederiksen har ikke et arbejde på plads endnu, så det skal hun på jagt efter i den kommende tid. Her håber hun, at hun kan finde et job i psykiatrien, som er det, hun brænder for at arbejde med.

I første omgang skal det fine resultat dog fejres med familien og Heidis kæreste, Frederik, som hun har været sammen med siden slutningen af 2018.

'Besat af bad boys'-deltageren glæder sig over, at hun med topkarakteren har været med til at modbevise de fordomme, mange har om realitydeltagere.

- Jeg håber, at det her kan være med til at give et billede af, at realitydeltagere ikke kun laver reality-tv. Vi har et andet liv ved siden af og kan sagtens score 12-taller, selvom man laver sjov og ballede på tv. Man har både en sjov side og en seriøs side - i hvert fald hvis man vil frem i livet. Nu kan jeg jo ikke tale for alle, men sådan er det for mig, siger Heidi Frederiksen og fortæller, at hun gik ud af gymnasiet med et snit på 11,2.

Er flyttet sammen med kæresten

På TV3 kunne man følge Heidi Frederiksens jagt på kærligheden i 'Besat af bad boys', men efter optagelserne fandt hun den store kærlighed på egen hånd.

Kæresten flyttede hun sammen med for omkring tre måneder siden, og efter lidt mere end halvandet år som kærester er de stadig meget glade for hinanden. Og generelt har hun svært ved at finde ting, hun kan brokke sig over i øjeblikket.

- Det går rigtig godt. Jeg har en rigtig sød kæreste og dejlige veninder, jeg træner, og vi har en dejlig lejlighed og alt muligt. Det kører for tiden, lyder det fra den glade realitydeltager.

Heidi Frederiksen udelukker ikke, at hun kan vende tilbage til skærmen i fremtiden.