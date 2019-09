Dansk realitybabe: Jeg gider ikke sådan en abe

Pernille Nygaard tjekker ind i 'Ex on the Beach' i aften. Hun er klar til at levere masser af underholdning og magter ikke fyre med for store muskler

De garvede realitykræfter fortsætter med at overtage for startcastet i tv-programmet 'Ex on the Beach'. Først var det Mark Bøgelund, der trådte ind i programmet, og i går var det Frederik Skovbjerg, der ankom og straks leverede et festfyrværkeri i badet sammen med Tessie Skovly.

I aften er der så tale om intet mindre end et realitycomeback, da garvede Pernille Nygaard bliver en del af programmet. I 2012 blev hun kendt som 'Dumme-Pernille', da hun deltog i 'Paradise Hotel' og blandt andet klogede sig på den tidligere tyske 'statsminister Adolf Hitler', ligesom hun mente, at Barbie var 'skabt af perfektjournalistisk'.

Pernille Nygaard - til venstre - er tilbage. Foto: Aleksander Klug

Senere deltog hun i programmer som 'Mig og min mor', og i dag læser hun jura. Det forhindrede dog ikke den 28-årige skønhed i at tage til Grækenland og deltage i den nye sæson af singleprogrammet 'Ex on the Beach', hvor hun er klar i spyttet, da hun bliver spurgt, hvilken type fyr hun går efter.

- Min drømmefyr er solbrun, har mørkt hår og er ikke for trænet. Jeg kan ikke lide, når folk er trænede. Det skal ikke være sådan en abe, konstaterer hun bramfrit i videoen over artiklen og viser, at hun stadig har sprogblomsterne i behold.

- For mig er personlighed rigtig, rigtig vigtigt. Jeg vil 1000 gange hellere date Anders Matthesen end Brad Pitt. Jeg kan simpelthen ikke være sammen med en, der er dum, nederen eller du ved, et dårligt menneske, men som ser godt ud. Jeg ved ikke, om Brad Pitt er dum, men jeg tror ikke, at Brad Pitt er lige så sjov som Anders Matthesen, det tror jeg ikke. Jeg tror bare... Jeg kender ham jo ikke så godt, siger hun om Hollywoodstjernen og fortsætter.

- Når folk møder mig, tror jeg, at de tænker, at jeg er en dum blondine. Men når jeg fortæller, at jeg faktisk studerer jura, og at jeg ikke er helt slukket oveni, så er de helt 'okay, hold da op'. De fleste vil nok tro 'hva, har hun kneppet med en for at komme ind på det universitet'. Og jeg er sådan 'nej, det har jeg faktisk ikke'.

Uden tvivl det fedeste

Da Ekstra Bladet mødte Pernille Nygaard ved forpremieren, fortalte hun, at det netop var de tunge jurastudier, der gjorde, at hun havde brug for, at der skulle ske noget nyt.

- Det kan godt blive kedeligt kun at lave jura. Forestil dig kun at kigge ned i en bog hele tiden, har man så ikke også brug for nogle sjove ting ved siden af? Jeg kan i hvert fald love jer underholdning, lød løftet.

- Hvordan var 'Ex on the Beach' sammenlignet med 'Paradise Hotel'?

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her har været en af de fedeste oplevelser. I 'Paradise Hotel' var man altid på vagt, man skulle være sikker på, at folk ikke stak en i ryggen, og man skulle vinde nogle penge. I 'Ex on the Beach' var det bare ren sjov og underholdning. Det er uden tvivl det fedeste program, jeg har lavet, sagde Pernille Nygaard, der allerede har indstillet sigtekornet på næste mål.

- Næste mål er 'Vild med dans'. Det gad jeg godt at være med i, sagde hun.

Hvordan det går Pernille Nygaard i 'Ex on the Beach' kan ses søndag-tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.