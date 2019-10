Dansk realitydeltager afslører stor nyhed

'Mr. World Wide', realitydeltageren Kristian Sayre, har besluttet sig for at flytte hjem til Danmark, hvor han vil udgive sin egen musik

Kristian Sayre er blevet kendt som 'Mr. World Wide' i årets 'Ex on the Beach', da han har boet i blandt andet USA, Danmark og pt. er boende i Amsterdam.

Men snart er det slut med udlandseventyr for Kristian, der både har amerikansk og dansk statsborgerskab. Han flytter hjem til Danmark og København.

Det kunne han afsløre, da han sammen med Amanda Mogensen fra sidste sæson gæstede Ekstra Bladet.

- Jeg har lige besluttet mig for at flytte tilbage til Danmark og København. Jeg synes, der er så meget, der sker her, og nu har jeg fået nogle muligheder for at lave noget musik. Det er faktisk noget, jeg har overvejet i lang tid, og nu, hvor jeg har chancen for at gøre noget ved det, er det her, jeg skal være, siger han i videoen, som kan ses over artiklen.

Ikke den bedste

I den græske villa, hvor 'Ex on the Beach' blev optaget, har man flere gange oplevet Kristian bryde ud i sang, men han er også realistisk.

- Jeg kan rigtig godt lide at synge, og jeg ved godt, at jeg ikke er den bedste sanger i hele verden, siger han.

Men nu kaster han sig ud i det. Der er allerede en sang under opsejling, der kommer til at være i genren kærlighed- og pop.

Han forklarer sin lyst til konstant at rykke teltpælene op og bosætte sig i nye lande således.

- Jeg synes, der skal ske noget. Jeg vil gerne bo i rigtig mange forskellige lande og forskellige steder. Jeg synes, jeg bliver lidt træt af ét sted. Jeg har været i Amsterdam i et år, og jeg kan allerede se, at jeg gerne vil prøve noget nyt, forklarer han.

Og den svære boligsituation i København bliver næppe en udfordring for Kristian, der fortæller, at han allerede blevet tilbudt en bolig.

Se interviewet med Kristian over artiklen hvor han fortæller om, hvordan chancen i musikken kom i stand. Han fortæller også om, hvorfor han gerne vil udnytte sin popularitet fra programmet, men samtidig ikke være kendt fra et realityprogram.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.