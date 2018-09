Dansk realityfyr: Sådan holder jeg længere i sengen

Den gæve nordjyde Mathias har sin helt egen måde at styre sin egen ophidselse på. Se tippet her

Der er ingen grund til at pakke det ind.

Klippet herover er måske noget af det mærkeligste, du får at se i dag. Og leverandøren er naturligvis Kanal 4-programmet 'Ex on the Beach'. Her bliver der dyrket så meget sex på kryds og tværs blandt deltagerne, at selv den mest ihærdige seer må have mistet overblikket.

Efter tv-sex: - Det var lidt nederen

På det seneste er det deltageren Kevin, der har knaldet med Emma, og det er - desværre for dem begge - gået alt, alt for hurtigt. Ja, faktisk varer hvert samleje cirka to minutter, men så er det godt, at Kevin har en god ven i Mathias.

På vanlig tålmodig manér fortæller den langhårede nordjyde om et trick, han selv bruger, så han holder længere i sengen.

- Jeg har et par tricks for at holde lidt længere, erkender han i videoen herover.

- Det kan være at tænke på noget helt andet. Jeg tænker faktisk tit på lamper. Det er PH-lamper, det er nogle standardlamper, og så tænker jeg på mine egne lamper og lamper, jeg har set gennem tiden. Det er lidt forskelligt.

Se det kugleskøre tip i videoen over artiklen.

Tricket virker tilsyneladende. I dag er Mathias og Caroline fra 'Ex on the Beach' blevet kærester. Foto: Oliva Loftlund

'Ex on the Beach' kan ses mandag-torsdag på Kanal 4 eller på streamingtjenesten Dplay.