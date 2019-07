Dansk realitypar bekræfter: Det er slut

Hvor Claes Lanng og Cecilie Harder er flyttet sammen, så er det gået i stik modsat retning for et andet af 'Ex on the Beach'-parrene, Sara Run Isafold og Jeppe Risager.

De har nemlig slået op. Det bekræfter Jeppe Risager over for Ekstra Bladet.

Allerede for fire dage siden lagde han en story op på sin Instagram-konto, hvor han skrev:

'Sara og jeg er ikke sammen mere. Ingen er sure på hinanden'.

En rimelig klar besked skulle man mene, men dengang ville han ikke bekræfte over for Ekstra Bladet, at de vitterligt havde slået op. Det vil han nu.

I en sms skriver han kortfattet.

'Vi er gået fra hinanden'.

Scoretrolden fra 'Ex on the Beach' er atter single. Foto: Mogens Flindt

Han begrunder bruddet med afstanden mellem de to tidligere turtleduer. Han bor i Sinddal i Nordjylland, mens Sara er bosiddende i Esbjerg.

'Der er langt mellem os, og det ser bare ikke ud til, at fremtiden gør det bedre', skriver han.

Sara og Jeppe blev kærester i marts måned.

Mikkel Søndergaard og Amanda Mogensen (t.h.) har også slået op. Foto Per Lange

Dermed følger de i sporene på 'Ex on the Beach'-deltagerne Fie Laursen og Frederik Skovbjerg, der ligeledes måtte erkende, at kærligheden ikke holdt efter hjemkomsten til Danmark. Og senest var det Amanda Mogensen og Mikkel Søndergaard, der også deltog i programmet, der kunne bekræfte, at forholdet var slut - for anden gang.