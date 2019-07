Dansk realitypar bekræfter: Vi er kærester

Forholdet mellem 'Robinson Ekspeditionen'-stjernen Türker Alici og 'Paradise Hotel'-deltageren Sarah Tiedt fortsætter sin rutsjebanetur.

Først var de kærester. Så skulle de flytte sammen. Og efter blot en måned som kærester var det pludselig slut.

Men nu er der godt nyt for parrets mange fans. Ved torsdagens 'Paradise Hotel'-finalefest troppede de sammen op uden at ville kalde sig kærester igen. Det vil de gerne nu.

- Vi er blevet kærester igen. Vi vælger bare at tage det stille og roligt. Vi ville gerne tage den udenom medierne og sådan noget. Det hele har i bund og grund været en misforståelse, siger Türker Alici til Ekstra Bladet.

Kærligheden brast - efter en måned

Manglede hinanden

Da parret slog op, beskyldte hun ham for utroskab. Noget han selv benægtede i en længere video, han lagde op på Instagram. Her lød forklaringen, at de havde slået op, fordi han skulle fokusere på sin kommende forretning.

- Vi snakkede ud om tingene som voksne mennesker. De dage, vi ikke var sammen, kunne man godt mærke, at vi manglede hinanden i vores liv, siger Türker Alici, der fortæller, at planerne om at flytte sammen i Aarhus er intakte.

- Meningen er, at vi skal flytte sammen, for hun har stadig mulighed for at få jobbet i Aarhus. Problemet er, at vi mangler en lejlighed. Det er ikke sikkert, at vi kan få den, vi skulle have haft, tilbage. Det finder vi ud af i løbet af ugen, men planen er stadig, at vi flytter sammen omkring 1. september.

Türker var i hopla ved torsdagens 'Paradise Hotel'-fest på Lily McGee's. Foto: Mogens Flindt

Åbner donut-butik

Han fortæller, at han bekymrede sig meget over, om hun ville blive for ensom i Aarhus, når han åbnede sin forretning, som han i sagens natur ville blive nødt til at prioritere. Men efter de har fundet sammen igen, er der talt ud om tingene.

- Vi har fået snakket ud om tingene, og jeg har fået sagt, at jeg nok ikke kommer til at have så meget tid i det kommende stykke tid. Vi er begge indforståede med det. Vi kan ikke rigtigt undvære hinanden, siger Türker Alici.

Da Ekstra Bladet mødte Sarah Tiedt på den røde løber i torsdags, fortalte hun, at den store offentlighed omkring deres forhold havde været en lærestreg.

- Helt vildt. Der er nogle ting. Jeg valgte at udstille Türker på mine sociale medier, og han valgte at give igen på sine. Vi var begge to enige om, at det var helt hul i hovedet, det vi havde gang i, så vi fjernede opslagene, forklarede Sarah Tiedt og fortsatte.

- Man får lidt en lærestreg, fordi der er så mange mennesker, der bliver blandet ind i ens liv, som egentlig ikke behøver være det.

Forretningen, Türker starter op sammen med en ven, er donut-butikken Bronuts. Den kommer til at ligge i Aabyhøj, Aarhus, og fans af Türker vil kunne se ham stå bag kassen. I hvert fald i begyndelsen. Planen er, at butikken åbner i midten af august, men det ligger endnu ikke helt fast, fortæller han.