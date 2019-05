Dansk realitypar går fra hinanden: Jeg forstår det ikke

Forholdet mellem Claes Lanng og Cecilie Harder er brast. Det bekræfter 'Ex on the Beach'-deltagerne

De danske realitystjerner går fra hinanden på stribe.

Claes Lanng og Cecilie Harder, der for tiden kan opleves i 'Ex on the Beach', er det seneste af en lang række par, der kan bekræfte, at de er gået hvert til sit. De slog op søndag aften.

- Det er rigtigt, desværre, lyder det fra Claes Lanng, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg troede, vi havde det godt, men det er desværre ikke lige den opfattelse, Cecilie har. Det er hendes valg. Hvis det stod til mig, så var vi stadig sammen, og jeg ville gerne have kæmpet for at få det her til at fungere, men det er ikke nok for Cecilie, fortsætter han.

Det er ikke længe siden, at 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl og 'Love Island'-vinderen Julie Melsen gjorde det forbi mellem sig, og for få uger siden slog Fie Laursen og Frederik Skovbjerg fra 'Ex on the Beach' op.

Se også: Efter utroskab: Dansk realitypar sætter forholdet på pause

Tidligere i dag kom det frem, at 'Love Island'-parret Olivia Salo og Joakim Meskali var gået fra hinanden. Og senere på dagen kunne Amanda Mogensen og Mikkel Søndergaard fra 'Ex on the Beach' bekræfte over for Ekstra Bladet, at der også her var knas i forholdet, og at de derfor har valgt at give forholdet en pause.

Nu kan endnu et par føjes til den kedelige statistik.

Skændtes for meget

Claes Lanng fortæller, at han troede, han havde fundet 'den eneste ene' i Cecilie Harder. Derfor er det også ekstra hårdt, at forholdet nu er brast.

- Men Cecilie føler, at vi diskuterer og skændes lidt for meget. At der er mere negativt end positivt.

- Har hun ret i det?

- Ja, det har ikke været helt nemt. Det tog os noget tid at finde ud af, om det overhovedet kunne fungere herhjemme, for det er lidt noget andet end, når man er sammen i programmet. Vi gav det en måneds tid herhjemme, inden vi blev kærester, hvor vi vurderede, at det gik bedre, end det gjorde i villaen (i programmet, red.). Vi troede, det var nok til, at det kunne blive et langt forhold, men det var det ikke. Desværre.

Det så du ikke på tv: Afslører skjult sex-legetøj

- Kom det som et chok for dig?

- Ja, det gjorde det. Især fordi vi lige har været i København i weekenden, der kunne jeg ikke mærke, at det lå i kortene. Det har taget mig lang tid at finde en pige, jeg kunne få følelser for. Jeg fandt Cecilie og kunne godt have set et langt liv sammen med hende, siger Claes Lanng.

Også Mikkel og Amanda har problemer efter hjemkomsten, hvor Mikkel over for Ekstra Bladet bekræfter at have været utro. Forholdet er derfor sat på pause. Foto Mogens Flindt

Cecilie: Det kørte i cirkler

Den triste nyhed bekræftes også af Cecilie Harder, der over for Ekstra Bladet nikker genkendende til Claes Lanngs udlægning.

- Det Claes siger, det er rigtigt. Jeg følte, der var mere negativt end positivt. Jeg har nok bare lagt lidt mere mærke til det, end han har. Der er også nogle andre ting, der spiller ind, men det har vi ikke lyst til at kommentere på over for andre, siger Cecilie Harder.

Saftig tv-trekant: Det frækkeste, vi har prøvet

Hun fortæller, at parret forsøgte at redde forholdet.

- Vi har prøvet at løse tingene rigtig mange gange, men det er som om, det bare har kørt i cirkler, og vi er ikke rigtig kommet videre fra det, siger hun og slår fast, at der ikke er ondt blod mellem de to realitydeltagere.

- Han har sovet her i nat, og vi skal bruge stort set hele ugen sammen. Vi har ikke lyst til, at vi skal ud i mudderkastning i medierne, som andre gør.

- Er det ikke lidt mærkeligt at slå op og så tilbringe alt den tid sammen?

- Måske. Folk må have lige præcis den mening, de måtte have lyst til at have. Vi gør det på vores måde, for vi vil godt kunne se hinanden i øjnene efter det her, siger Cecilie Harder.

Realitydeltager afslører: - Vi er kærester

Hun vil ikke afvise, at de kan finde sammen igen på et senere tidspunkt, hvis problemerne løser sig. Claes Lanng er dog ikke sikker på, at han vil rende efter Cecilie og prøve at få hende på krogen endnu engang.

- Vi må se, om det ikke er hende, der må kæmpe for mig denne gang, siger han.